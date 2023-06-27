Independent: хуже, чем в Европе — уровень медицины в Великобритании отстаёт по многим показателям

Масштаб проблем в британской сфере здравоохранения стал ещё более очевидным после того, как в этот понедельник был опубликован отчёт Королевского фонда, подготовленный по заказу Ассоциации британской фармацевтической промышленности в преддверии 75-летия с момента основания Национальной системы здравоохранения (NHS). В отчёте сообщается, что NHS работает «значительно хуже», чем аналогичные службы в других странах Европы, пишет The Independent.



Исследование Королевского фонда показало, что здравоохранение в Великобритании отстаёт от остальных стран по ряду важнейших показателей, включая уровень предотвратимой смертности — тех летальных исходов, которых можно было бы избежать при оказании пациентам более качественной первичной медико-санитарной помощи, говорится в статье. Ещё один ключевой вывод отчёта заключается в том, что в британских больницах на данный момент значительно меньше основных физических ресурсов, включая томографы и больничные койки.



Авторы отчёта также предупреждают, что Великобритания плохо справляется с улучшением показателей, касающихся нескольких основных групп заболеваний и общего состояния здоровья населения, особенно что касается показателей предотвратимой смертности. По статистике, в 2019 году эта страна занимала четвёртое и второе места соответственно по уровню предотвратимой и излечимой смертности среди всех 19 стран, указанных в отчёте.



Её показатели по этим параметрам составляли 119 и 69 смертельных случаев на 100 тыс. человек, поясняет The Independent. Для сравнения авторы исследования использовали статистику по 15 странам Евросоюза с высокими доходами, а также США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Анандачива также отметил, что капитальная инфраструктура в сфере здравоохранения крайне нуждается в инвестициях, которых в Великобритании очень не хватает. В отчёте также подчеркивается, что на данный момент в NHS наблюдается «поразительно низкий уровень» основного клинического персонала, включая врачей и медсестёр, и она в значительной степени вынуждена зависеть от медицинских специалистов, прошедших обучение за границей.



При этом большой процент отечественных медицинских работников, прошедших обучение и практику в Великобритании, затем отправляется в такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, в поисках лучшего заработка. Авторы отчёта также призывают британских политиков выбрать за рубежом «конкретные области для обучения и интересный практический опыт» для внедрения в стране на базе долгосрочного планирования, а не пытаться второпях полностью перестраивать систему, говорится в статье.



Между тем британский премьер-министр Риши Сунак признал, что «потребуется время» для того, чтобы общий лист ожидания для пациентов в системе NHS сократился, а также пообещал реализовать план, который приведёт к «самому большому расширению обучения и рабочей силы» в отечестенной истории. Сунак пообещал, что долгосрочный кадровый план будет окончательно изложен на этой неделе. Он призван уменьшить зависимость Великобритании от медицинских специалистов, обученных за границей, и обеспечить страну врачами и медсёстрами на будущее.

И сравнение получилось не в пользу Великобритании, как заявил на брифинге для прессы один из авторов отчёта Шива Анандачива: «Что касается конкретно результатов в области здравоохранения — как тех, которые система может контролировать, так и тех более широких мер, которые зависят от уровня услуг, позволяющих поддерживать наше здоровье… то мы отстаём от остальных. Мы абсолютно точно находимся не там, где должны были быть».Премьер-министр пообещал в телеэфире, что этот план по привлечению рабочей силы обеспечит наличие в рядах NHS врачей, медсестёр и специалистов общей практики, в которых она крайне нуждается, «на годы вперёд». Однако после вопроса о том, сколько конкретно времени потребуется, чтобы британцы смогли увидеть преимущества и реальные изменения, Сунак признал, что на это может уйти ещё «пять, десять или 15 лет», сообщается в статье.Это произошло через несколько дней после того, как врачи-интерны в Англии объявили о планах провести в следующем месяце пятидневную забастовку, поскольку их спор с правительством по поводу заработной платы и кадрового обеспечения вновь обострился. Члены Британской медицинской ассоциации прекратят работу в период с 13 по 18 июля, что станет, по словам представителей ассоциации, самым продолжительным периодом забастовок в истории NHS.Теневой секретарь по вопросам здравоохранения от Лейбористской партии Уэс Стритинг резко раскритиковал политику правительства в этой сфере. «Если бы консерваторы готовили персонал, в котором так нуждается Национальная система здравоохранения, на протяжении всех последних 13 лет, тогда сегодня она не переживала бы самый большой кризис в своей истории. При этом у них до сих пор нет плана, который бы позволил остановить сегодня увольнение персонала, прекратить забастовки и способстсовать реформированию NHS», — заявил Стритинг.