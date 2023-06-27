Independent: хуже, чем в Европе — уровень медицины в Великобритании отстаёт по многим показателям
Масштаб проблем в британской сфере здравоохранения стал ещё более очевидным после того, как в этот понедельник был опубликован отчёт Королевского фонда, подготовленный по заказу Ассоциации британской фармацевтической промышленности в преддверии 75-летия с момента основания Национальной системы здравоохранения (NHS). В отчёте сообщается, что NHS работает «значительно хуже», чем аналогичные службы в других странах Европы, пишет The Independent.
Исследование Королевского фонда показало, что здравоохранение в Великобритании отстаёт от остальных стран по ряду важнейших показателей, включая уровень предотвратимой смертности — тех летальных исходов, которых можно было бы избежать при оказании пациентам более качественной первичной медико-санитарной помощи, говорится в статье. Ещё один ключевой вывод отчёта заключается в том, что в британских больницах на данный момент значительно меньше основных физических ресурсов, включая томографы и больничные койки.
Авторы отчёта также предупреждают, что Великобритания плохо справляется с улучшением показателей, касающихся нескольких основных групп заболеваний и общего состояния здоровья населения, особенно что касается показателей предотвратимой смертности. По статистике, в 2019 году эта страна занимала четвёртое и второе места соответственно по уровню предотвратимой и излечимой смертности среди всех 19 стран, указанных в отчёте.
Её показатели по этим параметрам составляли 119 и 69 смертельных случаев на 100 тыс. человек, поясняет The Independent. Для сравнения авторы исследования использовали статистику по 15 странам Евросоюза с высокими доходами, а также США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
И сравнение получилось не в пользу Великобритании, как заявил на брифинге для прессы один из авторов отчёта Шива Анандачива: «Что касается конкретно результатов в области здравоохранения — как тех, которые система может контролировать, так и тех более широких мер, которые зависят от уровня услуг, позволяющих поддерживать наше здоровье… то мы отстаём от остальных. Мы абсолютно точно находимся не там, где должны были быть».
Между тем британский премьер-министр Риши Сунак признал, что «потребуется время» для того, чтобы общий лист ожидания для пациентов в системе NHS сократился, а также пообещал реализовать план, который приведёт к «самому большому расширению обучения и рабочей силы» в отечестенной истории. Сунак пообещал, что долгосрочный кадровый план будет окончательно изложен на этой неделе. Он призван уменьшить зависимость Великобритании от медицинских специалистов, обученных за границей, и обеспечить страну врачами и медсёстрами на будущее.
Премьер-министр пообещал в телеэфире, что этот план по привлечению рабочей силы обеспечит наличие в рядах NHS врачей, медсестёр и специалистов общей практики, в которых она крайне нуждается, «на годы вперёд». Однако после вопроса о том, сколько конкретно времени потребуется, чтобы британцы смогли увидеть преимущества и реальные изменения, Сунак признал, что на это может уйти ещё «пять, десять или 15 лет», сообщается в статье.
Это произошло через несколько дней после того, как врачи-интерны в Англии объявили о планах провести в следующем месяце пятидневную забастовку, поскольку их спор с правительством по поводу заработной платы и кадрового обеспечения вновь обострился. Члены Британской медицинской ассоциации прекратят работу в период с 13 по 18 июля, что станет, по словам представителей ассоциации, самым продолжительным периодом забастовок в истории NHS.
Теневой секретарь по вопросам здравоохранения от Лейбористской партии Уэс Стритинг резко раскритиковал политику правительства в этой сфере. «Если бы консерваторы готовили персонал, в котором так нуждается Национальная система здравоохранения, на протяжении всех последних 13 лет, тогда сегодня она не переживала бы самый большой кризис в своей истории. При этом у них до сих пор нет плана, который бы позволил остановить сегодня увольнение персонала, прекратить забастовки и способстсовать реформированию NHS», — заявил Стритинг.
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