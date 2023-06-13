Guardian: трёхдневная забастовка врачей-интернов может подорвать здоровье британцев

Тысячи британских врачей-интернов готовятся выйти на очередную трёхдневную забастовку с требованием повысить им зарплату до уровня 2008—2009 годов, сообщает The Guardian. В Национальной службе здравоохранения (NHS) ожидают, что прекращение работы интернов приведёт к тому, что огромному числу пациентов не окажут плановую помощь, а и без того рекордный список ожидания станет ещё больше.

В Великобритании на этой неделе пройдёт забастовка врачей-интернов, которая на три дня нарушит работу почти всех больничных стационаров Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет The Guardian. Ожидается, что начиная с 7 часов утра в среду и до 7 часов утра в субботу несколько тысяч молодых докторов выйдут на трёхдневную забастовку в очередной попытке убедить Минздрав повысить им зарплату на 35% и восстановить оплату труда на уровне 2008—2009 годов. Министр здравоохранения Стивен Баркли назвал их требования необоснованными.

Национальный медицинский директор NHS Стивен Поуис заявил, что прекращение работы интернов сильно скажется на функционировании больниц и приведёт к тому, что огромному числу пациентов не окажут плановую помощь. «NHS активно готовится к предстоящей серии забастовок, — цитирует издание слова Поуиса. — Однако мы знаем, что из-за большого числа приёмов, которые надо перенести, это сильно скажется на плановой помощи и листе ожидания».

Конфедерация NHS, которая представляет фонды системы здравоохранения, предупредила, что забастовки на этой недели могут сказаться на здоровье пациентов, потому что усугубят отставание в оказании медицинской помощи, которую уже ждут рекордные 7,4 млн человек. «Больше всего руководителей [фонда] беспокоит задержка в оказании плановой медпомощи: она сильно влияет на пациентов, многие из которых прождали так долго только для того, чтобы им отменили операцию», — посетовал глава конфедерации Мэтью Тейлор. Последствия могут быть серьёзными: у больных могут появиться осложнения или их состояние ухудшится. «Также это означает, что лист ожидания, сейчас составляющий 7,4 миллиона человек, скорее всего, увеличится, и на него потребуется больше времени», — добавил Тейлор.

Фонды планируют во время забастовки вывести на дежурство как можно больше персонала, однако лобби-группа британских больниц обеспокоена тем, что слишком мало врачей смогут выйти в ночные смены. Немногие врачи-консультанты соглашаются отрабатывать дополнительные смены за своих бастующих молодых коллег, если им не платят по тарифам, которые Британская медицинская ассоциация (BMA) — главный профсоюз врачей — считает подходящими, а многие фонды — непомерными.

На следующей неделе комитет врачей-интернов при BMA собирается провести новое голосование среди своих членов для продолжения забастовок до конца года. Если достаточно докторов поддержит такой план, периодический невыход на работу продолжится до начала 2024 года. Профсоюз намерен организовывать трёхдневные забастовки каждый месяц в обозримом будущем, отмечает The Guardian.