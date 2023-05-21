Das Erste: нехватка персонала толкает немецкие власти на поиски медсестёр в Бразилии

Нехватка медицинского персонала по уходу за больными заставила немецкое правительство обратить своё внимание на Бразилию, сообщает телеканал Das Erste. Власти Германии планируют нанимать молодых квалифицированных работников в странах, где таких сотрудников больше, чем может принять местный рынок. Скептики, однако, предупреждают, что сначала в немецком здравоохранении надо улучшить условия труда.

Когда речь зашла о привлечении работников по уходу за больными из-за рубежа, правительство Германии обратило внимание на Бразилию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Министр труда Хубертус Хайль и министр иностранных дел Анналена Бербок планируют вместе отправиться в июне в эту южноамериканскую страну в рамках стратегии набора персонала.

Хайль заявил, что вместе с деловыми кругами он намерен нанимать работников в странах, «где молодых и хорошо обученных людей больше, чем может принять местный рынок труда». Он отметил, что в Бразилии потенциал работников сестринского дела особенно велик. «Мы будем действовать очень деликатно, чтобы не лишить ни одну страну работников, в которых она сама нуждается», — подчеркнул Хайль. Кроме того, уже есть соглашения с Индонезией и Мексикой. Не далее как в феврале Хайль вместе с министром развития Шульце посетил Гану в Западной Африке, где также обсуждался вопрос найма квалифицированных работников.

Министр труда говорил о «беспроигрышной ситуации»: «Мы получаем выгоду. Страны происхождения получают выгоду, например, благодаря нашему участию в местном обучении. И люди, которые приезжают к нам, получают выгоду: хорошо оплачиваемую работу для себя и, вероятно, возможность финансово поддержать членов семьи на родине».

Ойген Брыш, исполнительный директор Фонда защиты пациентов, критически оценивает предприятие, планируемое в Бразилии. Он говорит, что нехватка медсестёр — это, прежде всего, внутренняя проблема, и даже несколько дополнительных сотен бразильских медсестёр её не решат. Данные по набору неевропейских работников являются весьма отрезвляющими уже более десяти лет. «Уже ясно, что в ближайшие десять-двенадцать лет 500 тыс. работников а сфере ухода выйдут на пенсию», — отмечает Брыш.

«Половина работающих неполный рабочий день и целых 60% тех, кто ушёл, могли бы представить себе возвращение на работу или увеличение рабочего времени. По крайней мере, ещё 300 тыс. человек могли бы получить работу», — подчеркнул он. Однако условия труда должны улучшиться. Самой большой проблемой является возможность планирования рабочего времени. «Спонтанные специальные и дополнительные смены сокращают свободное от работы время», — пояснил Брыш.

По данным Федерального агентства занятости, в 2021 году чуть менее 1,7 млн работников по уходу были заняты в больницах, стационарных учреждениях и амбулаторных службах, облагаемых взносами социального страхования. Это примерно на 44 тыс. человек больше, чем годом ранее. Однако с начала 2022 года рост занятости в сфере ухода заметно сократился, заявило Федеральное агентство в специальной публикации. Сейчас на каждые 100 вакансий приходится лишь 33 безработных специалиста по уходу. Федеральное агентство говорит о «явной нехватке квалифицированного медперсонала», заключает немецкий телеканал.

Не хватает квалифицированного персонала и в других областях. По данным Центра компетенции по обеспечению квалифицированными работниками Института немецкой экономики, близкого к работодателям, в 2022 году по всей стране не удалось заполнить более 630 тыс. вакансий для квалифицированных работников.

Уже ведутся переговоры с «целевыми странами», например, в Латинской Америке — с Бразилией, Мексикой, Колумбией, в Северной Африке — с Марокко, Тунисом, Египтом, Индией и в Юго-Восточной Азии — с Индонезией, Филиппинами или Вьетнамом, сообщает Das Erste.