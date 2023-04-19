France 24: чудовищная инфляция заставляет аргентинцев работать на свалке

Экономический кризис лишил многих жителей Аргентины работы: теперь им приходится собирать мусор на свалке и продавать его в центры переработки, рассказывает France 24. Огромный дефицит бюджета страны привёл к девальвации и, как следствие, к инфляции, которая в годовом исчислении составила свыше 104%.

С тех пор, как пять лет назад появилась эта свалка, сотни незарегистрированных работников ежедневно приходят сюда, чтобы найти перерабатываемые материалы и перепродать их по весу. Некоторые здесь уже давно — как Пабло, который начал в 14 лет.

Здесь жизнь никогда не была лёгкой, но при инфляции выше 104 процентов она стала ещё более суровой.

ПАБЛО: Деньги теперь ничего не стоят, и с каждым днём только хуже. Мы всё беднее, но, работая здесь, хотя бы можем купить еду.

Позади на свалке появились новые собиратели, которые оказались на обочине жизни из-за инфляции и кризиса, как бывший продавец Херман.

ХЕРМАН: Я продавал товары для дома, и всё шло хорошо. А потом резко взлетела инфляция, и мне пришлось закрыть магазин. Я уже два месяца прихожу сюда. Не сказал бы, что уже совсем приспособился. Также не сказал бы, что мне нравится, но мне нужны деньги.

За день собиратель может заработать до 20 евро — это в два раза выше минимальной оплаты труда в Аргентине, которая полностью обесценилась. Инфляция затронула все социальные классы и все сферы жизни.

Дамиан ди Паче — экономист и специалист в этой области.

ДАМИАН ДИ ПАЧЕ, экономист: Посмотрите — всё меню написано от руки, потому что цены меняются почти каждый день.

За пять лет годоввая инфляция в Аргентине подскочила с 20 до 104 процентов.

ДАМИАН ДИ ПАЧЕ: В каком порочном круге оказалась Аргентина? Огромный дефицит бюджета, которому способствует печать денег. Он в конце концов спровоцировал девальвацию нашей валюты по отношению к доллару и, следовательно, инфляцию, которая привела к падению экономической активности, а та — к незащищённости населения.

Аргентинцы больше всего опасаются экспонентного роста инфляции и вызванного им обнищания. В марте инфляция побила новый рекорд по росту за месяц и увеличилась на 7,7 процентов.