WION: искусственный интеллект лишит сотрудников IBM тысяч рабочих мест

Похоже, что разработка и внедрение различных систем с использованием искусственного интеллекта набирает обороты. В частности, американский технологический гигант IBM планирует заменить ими часть сотрудников. Причём в случае успеха это может помочь компании существенно сэкономить, сократив тысячи рабочих мест, которые сейчас занимают люди.

Американская технологическая компания IBM, по всей вероятности, приостановит найм сотрудников для той работы, которую мог бы выполнять искусственный интеллект. Как заявляет генеральный директор IBM Арвинд Кришна, в ближайшие годы тысячи рабочих мест могут быть автоматизированы с помощью внедрения искусственного интеллекта.



По данным компании, за пять лет за счёт автоматизации можно будет заместить до 30 процентов должностей, не связанных с общением с клиентами. Такую работу выполняют сейчас примерно 26 тысяч сотрудников этой американской технологической фирмы — и это означает, что искусственный интеллект может заместить примерно 7800 рабочих мест в IBM.



Кроме того, будет также приостановлен или замедлен найм сотрудников в такие вспомогательные подразделения, как отдел управления персоналом. В ближайшие несколько лет может быть полностью автоматизировано больше рутинных задач, таких как предоставление рекомендательных писем с подтверждением места работы или перемещение сотрудников между разными отделами компании.



Это будет одна из самых масштабных стратегий в сфере модернизации рабочей силы в ответ на быстрое развитие технологий. Причём эти заявления были озвучены в то время, когда искусственный интеллект захватывает воображение людей во всём мире.



Сегодня внедрение различных инструментов с использованием искусственного интеллекта позволяет автоматизировать обслуживание клиентов, писать тексты, а также генерировать коды. Поэтому многие наблюдатели уже сейчас выражают обеспокоенность в связи с тем, что в ближайшие несколько лет внедрение искусственного интеллекта способно разрушить существующий рынок труда.



Дата выхода в эфир 02 мая 2023 года.