NBC: искусственный интеллект приходит на смену актёрам в Голливуде

Снять фильм с умершим артистом и наложить спецэффекты в режиме реального времени — с помощью искусственного интеллекта Голливуд осваивает и эти задачи, как показывает в своём репортаже NBC News. Но журналистка задаётся вопросом, не лишат ли новые технологии самих актёров работы.

Голливуд меняется, благодаря искусственному интеллекту. Deep Voodoo — это компания, которая занимается визуальными эффектами и специализируется на так называемой замене лиц с помощью искусственного интеллекта.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН, журналист NBC News: Это какое смешное лицо мне сделать?

Примерно полчаса они сканировали каждое моё выражение лица, чтобы изучить его движение. И через две недели мы стали тестировать алгоритм с помощью дублёра в прямом эфире.

ОПЕРАТОР: Ну что, поехали!

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: О Боже мой! Это так странно! Это не мои волосы, но это полностью моё лицо.

Хотя у Голливуда давняя история с визуальными эффектами, точность Deep Voodoo и придание черт лица в режиме живого времени завоевали сердца знаменитостей, таких как Кендрик Ламар, который использует их технологии, чтобы «примерить» лица других звёзд.

КИТ ПИЗЗИ, член совета директоров Deep Voodoo: В сценарии традиционных визуальных эффектов наложение идёт позже, и увидеть результат нельзя, пока не будут окончены съёмки.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: Так получатся, что вы можете увидеть, как один актёр надевает маску другого, когда они снимают кино, а не ждать, когда всё будет готово, чтобы изменить лица?

КИТ ПИЗЗИ: Именно так. Джули, вам больше не нужно ходить на работу.

В Deep Voodoo говорят, что работают с киностудиями, чтобы придать дублёрам черты лиц актёров и даже чтобы оживить почивших кинозвёзд.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: Насколько ваши технологии ставят под угрозу работу людей?

КИТ ПИЗЗИ: Они позволяют людям делать работу быстрее, лучше и дешевле. И это инструмент для творчества, и им должны пользоваться творческие люди.

Но со всеми этими новыми технологиями приходят новые переживания. Гильдия киноактёров заявила, что «наша цель состоит в том, чтобы гарантировать защиту наших членов от неразрешённого использования их имени, голоса и внешности. Мы намерены расширять эту защиту на использование искусственного интеллекта».

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: В таких киносценах искусственный интеллект используется не только для того, чтобы копировать лица и голоса актёров. Его также используют для того, чтобы создавать визуальные эффекты и компьютерную графику быстрее и легче, чем раньше.

Специалисты Wonder Dynamics быстро переделали меня в этих героев. Их технология искусственного интеллекта может заменить актёра на созданного компьютером персонажа за несколько часов.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: Он двигает руками почти так же, как и я, когда разговариваю.

Со-основатель компании и актёр Тай Шеридан захотел улучшить визуальные эффекты после того, как использовал сенсоры захвата движения во время работы над фильмом Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

ТАЙ ШЕРИДАН, со-основатель Wonder Dynamics: Мы всегда хотели рассказать истории, которые не могли уместить. И это помогло нам создать компанию.

Вместе с со-основателем Николой Тодоровиком Шеридан надеется создавать премиальные визуальные эффекты проще и дешевле. Сведение подобной сцены длительностью в одну минуту обычно занимает недели.

НИКОЛА ТОДОРОВИК, со-основатель Wonder Dynamics: С нашей технологией мы надеемся превратить это в один день или пару часов в зависимости от сцены.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: Так это становится и гораздо быстрее, и экономнее?

НИКОЛА ТОДОРОВИК: Именно. И доступнее. Потому что всё, что вам нужно, это браузер и камера.

В Wonder Dynamics говорят, что сотни тысяч пользователей записались, чтобы попробовать их платформу. И в производстве фильмов для Netflix она уже используется.

ДЖУЛИЯ БОРСТИН: Станут ли из-за этого не нужны актёры?

ТАЙ ШЕРИДАН: Ну конечно нет, я не останусь без работы. Я думаю, что это даст актёрам больше возможностей сниматься в такого рода фильмах.

И если это сработает, то то, что было фантастикой, может стать реальностью искусственного интеллекта. Джулия Борстин, NBC News, Лос-Анжелес.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2023 года.