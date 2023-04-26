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Hollywood Reporter: Алек Болдуин вернулся на съёмочную площадку «Ржавчины»

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Алек Болдуин завершит съёмки вестерна «Ржавчина» после того, как с актёра сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора фильма Галины Хатчинс, передаёт Hollywood Reporter. Как сообщается, спустя более года после несчастного случая на съёмочной площадке будут использоваться резиновые пули.
Hollywood Reporter: Алек Болдуин вернулся на съёмочную площадку «Ржавчины»
AP
Алек Болдуин вернулся на съёмочную площадку вестерна «Ржавчина», чтобы завершить работу над фильмом после того, как прокуратура Нью-Мексико сняла с него обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, передаёт Hollywood Reporter.
 
Съёмки низкобюджетного вестерна возобновились на прошлой неделе на Йеллоустонском киноранчо в Монтане и будут завершены к концу мая. Возобновление съёмок фильма стало возможным после того, как было достигнуто мировое соглашение между его авторами и Мэтью Хатчинсом, вдовцом Галины Хатчинс, которая погибла в октябре 2021 года на съёмочной площадке после выстрела Болдуина. Как сообщает издание, Хатчинс станет исполнительным продюсером проекта.
 
Помимо Болдуина, к съёмкам также вернётся режиссёр Джоэл Соуза, который получил ранение в результате выстрела. По его словам, он благодарен за то, что съёмочная группа сможет завершить «то, что они начали вместе с Галиной».
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Hollywood Reporter США Северная Америка
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