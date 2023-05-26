France info: «вынуждены отказывать пациентам» — во Франции остро не хватает врачей в регионах

В регионах Франции остро не хватает врачей, приводит France info выводы недавнего опроса. Из-за большой загруженности почти две трети французских докторов вынуждены отказываться от новых пациентов, а почти половина сокращает время, уделяемое больным.
Почти 80% частных врачей общей практики во Франции считают, что в их районах не хватает медработников, пишет France info со ссылкой на два исследования, опубликованные 25 мая Дирекцией по исследованию, изучению, оценке и статистике (DREES). В работах использовались данные последнего опроса о работе врачей общей практики, проводившегося в интернете и по телефону с 5 января по 22 апреля 2022 года. В нём приняло участие 1550 специалистов.
Как показывают результаты исследования, в 2022 году на недостаточное число специалистов жаловались 78% респондентов, тогда как в 2019 году этот показатель не составлял 67%. Главным образом на него повлияли те, кто назвал количество медработников крайне недостаточным: их число увеличилось с 22% в 2019 году до 34% в 2022 году, уточняет DREES.
В результате в 2022 году две трети (65%) французских докторов заявили, что «вынуждены отказывать новым пациентам» в том, чтобы стать их лечащими врачами. Эта цифра также резко подскочила за три года, отмечает France info: в 2019 году она составляла 53%. Авторы исследования добавляют, что за этот же период число врачей, которым приходилось сокращать время, уделяемое некоторым пациентам, выросло с 40% до 44%.
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