Telegraph: «тревожная и удручающая картина» — большинство британцев недовольны качеством государственной медицины

Более половины британцев недовольны работой Национальной службы здравоохранения, причём за два года недовольство выросло вдвое, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как передаёт издание, наибольшую озабоченность у опрошенных вызывали трудности с доступом к врачам и госпитализации.

Более половины жителей Великобритании недовольны Национальной службой здравоохранения, причём всего за два года недовольство выросло вдвое, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как передаёт издание, Исследование общественных настроений Великобритании, которое отслеживает общественное мнение с 1983 года, показало, что удовлетворённость услугами здравоохранения достигла рекордно низкого уровня, пишет газета.

В целом, 51% опрошенных заявил, что они недовольны Национальной службой здравоохранения. Это более чем в два раза превышает число неудовлетворённых пользователей в 2020 году (25%), отмечает издание. Исследователи из King’s Fund и Nuffield Trust, проанализировавшие данные опроса, считают, что они рисуют «тревожную» и «удручающую» картину состояния Национальной службы здравоохранения.

Наибольшую озабоченность у опрошенных вызывали трудности с доступом к врачам. Только 29% заявили, что они удовлетворены работой Национальной службы здравоохранения. Это самый низкий показатель за всё время проведения опросов. При этом рекордно высокий уровень одобрения системы здравоохранения в стране — 70% опрошенных — был зафиксирован в 2010 году.

Около 69% участников недавнего опроса пожаловались на слишком долгое ожидание приёма врача общей практики или госпитализации. 55% заявили, что в Национальной службе здравоохранения не хватает персонала, а ещё 50% посетовали, что правительство тратит недостаточно денег на Национальную службу здравоохранения. Более того, независимо от политических убеждений, опрошенные были менее удовлетворены Национальной службой здравоохранения при нынешнем правительстве, чем в период правления любой другой администрации за всё время проведения опросов.

Старший научный сотрудник исследовательского центра King’s Fund Ден Уэллингс призвал министров «встряхнуться и обратить внимание» на проблему: «Это должно звучать громким, непрерывным сигналом тревоги в коридорах власти. Это самое ужасное, что я когда-либо видел в опросе о Национальной службе здравоохранения», — добавил эксперт.

Глава отдела по связям с общественностью Nuffield Trust Марк Даян также сообщил, что более подробный опрос 1187 человек показал самую низкую удовлетворённость услугами врачей общей практики, неотложной помощи, стоматологов, стационарным и амбулаторным лечением. Самый большой рост недовольства пациентов был зафиксирован в вопросе о неотложной помощи. Её качеством остались разочарованы 40% опрошенных — на 11% больше, чем год назад.

Удовлетворённость услугами терапевтов снизилась за год с 38% до 35%, достигнув нового минимального значения. Одновременно с этим качество стоматологии в глазах пациентов упало до рекордно низкого уровня: оно устроило 27% опрошенных — по сравнению с 60% в 2020 году.

Тем временем представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения отреагировал на результаты исследования, поблагодарив сотрудников Национальной службы здравоохранения и социального обеспечения «за их невероятную работу, в том числе во время пандемии, и за прогресс, которого они добились в устранении возникших задержек».

«Сокращение времени ожидания лечения является одним из пяти приоритетов премьер-министра, и на данный момент мы практически ликвидировали случаи, когда ждать лечения необходимо было более двух лет, а последние данные показывают, что число пациентов, ожидающих лечения более 18 месяцев, сократилось на 80 процентов по сравнению с пиковым показателем», — добавил представитель ведомства.