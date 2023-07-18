Sky: «боевая лаборатория» — Великобритания признала, что Украина стала полем для экспериментов с новыми вооружениями

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российскую технику, захваченную на Украине, перегоняют на секретный объект, где британские специалисты разбирают её и изучают, пишет Sky News. При этом министр обороны Бен Уоллес назвал Украину «боевой лабораторией», где украинские войска и их западные союзники экспериментируют с новыми видами вооружений и технологий.

Великобритания разбирает захваченную на Украине российскую технику, чтобы понять, как защититься от любого возможного нападения, сообщает Sky News со ссылкой на слова начальника штаба обороны королевства адмирала Тони Радакина.

Радакин отметил, что российские танки и другие боевые машины перегоняют на один из самых засекреченных объектов, где британские специалисты тщательно изучают технику.

«У нас есть учёные, которые скрупулёзно разбирают на детали оборудование, которым располагает другая страна. Это помогает нам понять, как работает их вооружение, как вывести его из строя, как усовершенствовать свои средства защиты, как нарушить их коммуникации, как прорваться через их оборону. Именно этим мы и занимаемся», — заявил адмирал.

Радакин также указал на то, что Великобритания входит в «клуб государств», которые обмениваются данными о попадающей в их руки «потенциально опасной» технике из России и других стран. По словам начальника штаба обороны, конфликт на Украине стал «тревожным сигналом» для Великобритании, показав, что стране нужно более смело и быстро действовать в вопросе приобретения и внедрения новой военной техники.

Вместе с Радакином на мероприятии, посвящённом обсуждению обновлённого плана развития вооружённых сил страны, в Веллингтонских казармах в Лондоне присутствовал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В ходе выступления на мероприятии Уоллес, который, как ожидается, покинет пост главы оборонного ведомства осенью в результате кардинальных кадровых перестановок в кабинете министров, назвал Украину «боевой лабораторией». По его словам, там украинские войска и их западные союзники экспериментируют с новыми видами вооружений и технологий.

Как отмечает Sky News, в ходе мероприятия военные чиновники затронули и вопрос будущего вооружённых сил страны. Так, Уоллес высказался в защиту плана сокращения численности военнослужащих в британской армии до 73 тыс. По его словам, увеличение численности до 82 тыс. приведёт к тому, что все вооружённые силы будут оснащены «вилами» вместо высокотехнологичного оружия, так как обеспечение такого числа солдат надлежащим вооружением и жильём обойдётся в £5 млрд. «Или я должен раздать им вилы?» — добавил глава оборонного ведомства.

Ожидается, что вместо увеличения численности военнослужащих в обновлённом плане развития, который будет представлен во вторник, обозначены иные приоритеты. Например, акцент сделан на повышении боевой устойчивости с перераспределением £2,5 млрд на пополнение запасов оружия и боеприпасов, пишет Sky News.