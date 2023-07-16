Times: министр обороны Великобритании объявил о скорой отставке и предрёк миру новый глобальный конфликт

Незадолго до начала спецоперации на Украине министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес помог Киеву получить противотанковые системы NLAW, ставшие символом британской военной помощи. Он активно продвигал поставки этого оружия, несмотря на то что некоторые чиновники, в том числе в его собственном ведомстве, выступали против вмешательства Лондона, пишет The Times.

По мнению издания, немногие члены британского правительства могут похвастать аналогичным влиянием. Уоллес оказался человеком, которого невозможно уволить. Но в итоге он решил покинуть свой пост во время следующих перестановок в кабмине, которые ожидаются в сентябре.

В интервью The Times чиновник также заявил, что после 18 лет пребывания в парламенте не станет участвовать в предстоящих всеобщих выборах. «Я не буду баллотироваться в следующий раз», — сказал он, но исключил возможность уйти из палаты общин «преждевременно» по примеру некоторых союзников Джонсона.

По словам Уоллеса, он сообщил Риши Сунаку о своих планах 16 июня и надеялся объявить о них позже, чтобы не подпитывать опасения об упадке Консервативной партии. Но в последние несколько дней некто в правительстве предположил, что, возможно, ему пора уйти в отставку.

Во время пребывания Уоллеса на посту министра безопасности, а затем министра обороны ему пришлось иметь дело с множеством важных событий: с несколькими громкими терактами, отравлением Скрипалей, пандемией, выводом войск из Афганистана и украинским кризисом. Но своим самым большим достижением он считает повышение трат на вооружённые силы.

На взгляд министра, увеличение расходов на оборону — крайняя необходимость. Особенно с учётом предстоящих рисков, которые он прогнозирует в ближайшем будущем. «К концу десятилетия мир станет гораздо менее безопасным, менее защищённым. Думаю, мы окажемся участниками конфликта. Будет ли это холодный или прямой конфликт, я думаю, мы окажемся в трудном положении», — спрогнозировал Уоллес.

Издание поинтересовалось, какие вопросы не дают ему спать по ночам. Министр признался, что его беспокоит «сохраняющееся сочетание угроз со стороны путинской России, всё более агрессивного Китая и террористических группировок, которые до сих пор никуда не делись».

Уоллес предрёк, что Великобритания может оказаться втянута в борьбу с экстремистами в Африке, где могут вновь активизироваться «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**. Кроме того, он раскритиковал Пекин за стремление установить контроль над Тайванем и укрепиться в Южно-Китайском море, что может вызвать «полный политический коллапс в регионе» и привести к новой холодной войне к 2030 году.

Несмотря на эти горячие точки, наибольшую тревогу у него вызывает опасность военного конфликта с Россией, которая до сих пор обладает мощными ВВС и флотом. «Путин ещё не закончил с нами. У него есть возможность в ближайшие три-четыре года выплеснуть свой гнев», — отметил министр.

Уоллес также не исключил, что Москва может применить свой ядерный арсенал. «У них есть доктрина применения тактического ядерного оружия, что для всех нас является анафемой», — подчеркнул он.

Министр также напомнил, что среди прочего Москва может «навредить» Британии с помощью нападения на подводные коммуникационные и энергетические линии: «У России есть программа, позволяющая атаковать критическую инфраструктуру на морском дне, будь то оптоволокно или газ с нефтью».

Уоллес, служивший в правительстве при трёх премьер-министрах, надеялся стать следующим генеральным секретарём НАТО. Но он стал жертвой политических интриг внутри альянса, лидеры которого хотели, чтобы у руля организации оказался бывший глава государства или женщина, обращает внимание The Times.

Несмотря на давление Лондона и тёплые слова Белого дома, американские власти решили не помогать Уоллесу, мечтавшему занять пост руководителя НАТО. «Почему вы не поддерживаете своего ближайшего союзника, когда он выдвигает своего кандидата? Думаю, это справедливый вопрос», — отметил министр.

После отставки его могут пригласить в совет директоров практически любой военно-промышленной компании. Но, по словам чиновника, он рассматривает возможность полного разрыва с политикой и вопросами обороны. «Иногда мне кажется, что я просто хотел бы заниматься тем, что мне нравится, например, Формулой-1 или скачками — просто делать что-то совершенно другое», — подчеркнул Уоллес.