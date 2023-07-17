WION: Индия рассматривает возможность поставлять ракеты BrahMos в Россию

Согласно недавним сообщениям, Индия взвешивает варианты возможных поставок сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos в Россию. Об этом рассказал в беседе с журналистами Атул Динкар Ране, генеральный директор компании BrahMos Aerospace. По его словам, Россия в настоящее время не имеет аналогов на вооружении, поскольку данное индийское оружие нового поколения по своим характеристикам превосходит российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», сообщает WION.

Индия активно рассматривает возможность выйти на российский рынок с поставками своих сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Об этом заявил Атул Динкар Ране, генеральный директор производящей эти ракеты индийской компании BrahMos Aerospace. Заключение подобной сделки может означать, что два стратегических союзника в лице Индии и России, которые совместно создали это мощное оружие, фактически поменялись местами, пишет WION.



По словам Ране, Москва в настоящее время не имеет аналогов на вооружении, поскольку данное индийское оружие нового поколения по своим характеристикам превосходит российские противокорабельные ракеты. «Российская ракета П-800 «Оникс» является предшественником BrahMos. Но BrahMos — гораздо более улучшенная версия», — подчеркнул он в беседе с журналистами.



Генеральный директор BrahMos Aerospace также пояснил, что ракеты П-800 «Оникс» производились и до сих пор выпускаются в России, однако его компания постоянно рассматривает российский рынок с точки зрения возможных поставок туда новой сверхзвуковой индийской крылатой ракеты воздушного базирования. «Мы постоянно рассматриваем Россию в качестве рынка для BrahMos», — подчеркнул он.



По мнению Ране, если бы Москва закупила индийское вооружение до начала спецоперации на Украине, это позволило бы ей расширить имеющийся арсенал. Однако и после завершения нынешнего конфликта Индия надеется получить новые заказы из России на поставки вооружений, особенно на ракеты BrahMos воздушного базирования, заявил он.



Разработки оружия П-800 «Оникс», которое является предшественником BrahMos, начинались ещё в эпоху Советского Союза. Хотя П-800 «Оникс» создавали в первую очередь как противокорабельные ракеты, однако они применялись и для нанесения ударов по наземным целям как в Сирии, так и на Украине, сообщает WION. Россия, вероятно, могла бы использовать BrahMos для аналогичных целей, говорится в статье.



Ранее в ряде СМИ также появлялись сообщения о том, что Москва в последнее время реимпортирует из стран Азии, в том числе из Индии, различные детали и оборудование для танков и ракет, которые ранее были проданы иностранным покупателям. В частности, сообщается, что машиностроительная компания «Уралвагонзавод» в 2022 году реимпортировала из Мьянмы собственную продукцию на сумму почти $24 млн.



По данным Nikkei Asia, оборудование, которое было реимпортировано, включало около 6000 оптических прицелов и почти 200 камер для установки в бронетехнику. По мнению ряда аналитиков, всё это Москва могла использовать для модернизации и повторного ввода в строй старых российских танков Т-72, которые в настоящее время находятся на хранении, пишет WION.