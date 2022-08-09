Asia Times: новая гиперзвуковая ракета Индии опирается на российские технологии

В новой индийской гиперзвуковой ракете BrahMos II могут применяться технологии, используемые в российском гиперзвуковом оружии «Циркон», пишет Asia Times. Военная разработка ещё больше укрепит и без того тесное оборонное сотрудничество двух стран в то время, как Индия сталкивается с давлением Запада, который требует дистанцироваться от Москвы.

Ракета BrahMos II была разработана совместно Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии (DRDO) и российским «НПО Машиностроения». Она является преемником сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos I, также совместно разработанной обеими сторонами, пишет Asia Times.

Генеральный директор BrahMos Aerospace Атул Ране заявил, что Индия и Россия вместе разрабатывали базовый проект BrahMos II и первые испытания оружия планируется провести через пять или шесть лет. Он также отметил, что BrahMos II не пойдёт на экспорт, поскольку Индия является участником Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), а это означает, что Индия может разрабатывать ракеты дальностью более 300 км и весом более 500 кг, но не может продавать такие ракеты в третьи страны, сообщает Asia Times.

Ране добавил, что, несмотря на санкции Запада в отношении оборонной промышленности России, они не повлияли на развитие проекта BrahMos II. Если проект BrahMos II будет реализован, то это покажет, что у России всё ещё есть козыри, чтобы удержать оборонную промышленность на плаву, пишет автор материала.

Военный эксперт Вильяр Вибель писал, что Россия может полагаться на свою открытую и относительно щедрую политику в отношении экспорта проверенных систем вооружений. Россия умело разыграла карты, чтобы удержать Индию в поле своего влияния, особенно в вопросах разработки гиперзвукового оружия. В то же время Индия осознаёт потенциальные стратегические последствия своей зависимости от российского оружия и военных технологий, поскольку 60% её импорта военной техники приходятся на Россию, сообщает Asia Times.

Вибель далее упоминает, что Россия, в отличие от западных экспортёров оружия, не ставит никаких ограничений или предварительных условий в отношении поставок своего оружия и предлагала ряд привилегий своим постоянным партнёрам, таким как Иран, Сирия, Алжир, Египет и Ливия. Им предлагаются более выгодные условия, кредиты и более быстрые поставки, благодаря чему этим странам выгодно покупать оружие у России, а не у других поставщиков, приводит слова эксперта Asia Times.

Что касается Индии, по мнению эксперта Самир Лалвани, давние связи между Индией и Россией сложились ещё со времён эпохи холодной войны. У стран совпадают геополитические интересы, есть общие взгляды на многополярный международный порядок, давно установилось техническое сотрудничество. Желание России влиять на индийских политиков и специалистов по оборонному планированию могут послужить объяснением необычайно щедрого отношения России по отношению к Индии. Более того, Россия помогала Индии в нескольких стратегических проектах высокого уровня, таких как модернизация индийского авианосца «Викрамадитья» и строительство первой индийской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Арихант», которые являются подводным компонентом индийского стратегического ядерного сдерживания. Учитывая предыдущие достижения двусторонней работы, проект BrahMmos II не стал исключением. Военное сотрудничество э высокого уровня было продолжено, и основывалось оно на существующей технологии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos I, сообщает Asia Times.

Далее Вибель отмечает, что одной из сильных сторон России является экспорт проверенных систем вооружений, которые, хотя и значительно менее совершенны, чем у западных производителей, всё же считаются достаточно хорошими для современных конфликтов в развивающемся мире, сообщает Asia Times.

Что касается гиперзвукового оружия, военный эксперт Алексей Рамм отмечает в статье «Известий» 2022 года, что гиперзвуковое оружие США «чрезмерно сложное». В частности, он отметил, что двухступенчатая конструкция оружия требует интеграции нескольких подсистем и этот трудоёмкий процесс требует большого количества дорогостоящих тестов. Он также отмечает, что российское гиперзвуковое оружие «Циркон» не требует для функционирования второй ступени. Эксперт предположил, что простота конструкции и надёжность российского «Циркона», вероятно, являются важным фактором, побудившим Индию сотрудничать с Россией в разработке своей гиперзвуковой ракеты BrahMos II, передаёт Asia Times.

Более того, Вибель также упоминает «зависимость» как причину, по которой Индия продолжает закупать оружие у России, несмотря на угрозу западных санкций. Продажа оружия не ограничивается передачей оборудования, а включает в себя приобретение всей системы целиком, включая техническое обслуживание, обучение, поставку запасных частей, переговоры между правительствами на высоком уровне и обмен персоналом. Он отмечает, что проще и дешевле полагаться на существующие цепочки поставок и механизмы сотрудничества, чем создавать новые, сообщает Asia Times.

Индия делает упор на стратегическую автономию как на важнейший компонент своей внешней политики с момента обретения независимости в 1947 году. В то же время Индия, несомненно, знает о скрытых мотивах России, стоящих за ее щедрыми условиями сотрудничества в области обороны. Автор материала предположил, что Индия, возможно, вынашивает серьёзные сомнения относительно последствий российско-китайских связей по отношению к её программе гиперзвукового оружия. В статье 2020 года в оборонном журнале Raksha Anirveda военный эксперт Ракеш Симха отмечает растущее российско-китайское сотрудничество в исследованиях гиперзвукового оружия и указывает на возможность того, что Россия может делиться секретными технологиями с Китаем в ущерб Индии. Он также отмечает, что падение цен на нефть и западные санкции могут дать России дополнительный стимул передать Китаю чувствительные технологии гиперзвукового оружия в обмен на столь необходимые доходы, пишет Asia Times.