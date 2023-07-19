Американский сенатор: из-за Украины нам не хватает патронов даже на себя — а мы всё никак не прекратим

Продолжая оказывать поддержку Киеву, Вашингтон по существу действует в ущерб своим собственным войскам, истощая их арсеналы боеприпасов и ракет, притом что Америке, вероятно, придётся уже скоро помогать Тайваню обороняться от Китая, заявил в эфире Fox News член сената США Джей Ди Вэнс. По мнению Вэнса, США, как об этом недавно заявил экс-президент Дональд Трамп, давно пора воспользоваться своими рычагами влияния на Украину и Россию и прекратить боевые действия между ними.

А у меня в гостях член сената США от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Господин сенатор, над нами всеми периодически издеваются за то, что мы делаем предостережения по поводу военно-промышленного комплекса — я ещё всё время напоминаю, что, мол, Дуайт Эйзенхауэр в этой теме кое-что понимал, — и вот мы видим, что Джон Кирби всё это чуть ли не прямым текстом признаёт.



ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, член сената США от штата Огайо: Всё так, Лори — а он ведь по сути говорит, что нашу позицию по украинскому вопросу мотивируют корыстные соображения оборонных подрядчиков, и это признание весьма жуткое. А самое поразительное здесь в том, что те из нас, кто бьёт тревогу, уже полтора года говорят о том, что из-за такой доктрины на Украине мы исчерпаем запасы боеприпасов, ракет и оружейных комплексов, которые нам, не дай Бог, могут понадобиться для того, чтобы сражаться в следующей войне, чтобы обеспечить оружием Тайвань, дабы тот сосредоточился на настоящей мировой угрозе, то есть на Китае.



А теперь мы по сути слышим от президента США, что у американского народа кончаются патроны: производимых нами боеприпасов не хватает ни чтобы вооружать наши собственные войска, ни чтобы снабжать наших союзников для будущей войны — и тем не менее всё те же люди будут и дальше твердить, что мы в состоянии отправлять всё новые и новые партии вооружений Украине. Нам нужно прекратить обеспечивать военные нужды Украины — как минимум до тех пор, пока у нас не станет хватать патронов для наших собственных войск.



Господин сенатор, хотела бы попросить вас прокомментировать вчерашние заявления экс-президента Трампа.



ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Я очень хорошо знаю Зеленского, и, как мне кажется, он человек очень честный — ведь, когда его спросили о том моём замечательном звонке ему, он подтвердил, что звонок действительно был замечательный.



МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Но Путина ведь так не убедишь прекратить бомбить Украину, маловато будет.



ДОНАЛЬД ТРАМП: А я этого и не говорил... У меня с ними обоими были очень хорошие отношения... Я бы сказал Путину: «Если ты с ними не договоришься, мы им много чего ещё передадим — если надо будет, дадим даже больше, чем они успели до этого момента получить».



Господин сенатор, я-то понимаю, что он на самом деле имел в виду, но некоторые — отдельные консерваторы-популисты — заволновались, что под конец Трамп заговорил прямо как Линдси Грэм, упомянув, что нужно давать им ещё больше оружия. А как вы это прокомментируете?



ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Я это всё воспринял вот как, Лора... Во-первых, оговорюсь, что Трамп был и остаётся «гласом вопиющего в пустыне», который призывает прекратить все эти смерти и остановить эту войну, ведь ни мы сами, ни кто-либо ещё не заинтересованы в том, чтобы всё это продолжалось. А его слова я воспринял как попытку высказать весьма очевидную и простую мысль: у нас, американцев, есть рычаги для того, чтобы повлиять на эту ситуацию. Мы можем оказать влияние и на Россию, которая не хочет продолжать боевые действия, и на украинцев, которые не смогут их продолжать, если мы прекратим оказывать им поддержку.



Как мне кажется, президент Трамп хочет сказать, что нам нужно эти рычаги влияния использовать — мы же ведь мировая сверхдержава и можем при желании боестолкновения прекратить. А все эти представления, будто в итоге всё будут решать сами Россия и Украина, — это просто несуразица: Америка с первого дня, а то и раньше, до начала этого конфликта, была во всём этом важным игроком. Так давайте применим своё влияние и всё это завершим. Вот, что хочет сказать президент, — и я с ним согласен.



Дата выхода в эфир 17 июля 2023 года.