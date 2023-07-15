WT: запасы боеприпасов в США стремительно истощаются из-за помощи Киеву
В США стремительно заканчиваются боеприпасы, и возникают серьёзные вопросы о том, как быстро их можно пополнить, пишет The Washington Times. Как передаёт газета, высокопоставленные американские чиновники, включая президента Байдена, в последние дни публично предупреждали, что запасы важнейших сегментов военного арсенала страны почти «истощены». В кругах специалистов по национальной безопасности в связи с этим возникли опасения, что Вашингтон может оказаться уязвимым в случае, если США окажутся втянуты в ещё один мировой конфликт — к примеру, между Китаем и Tайванем.
При этом редкие публичные предупреждения о сокращении американских запасов оружия — от артиллерийских снарядов до ракетных установок — поступают на фоне продолжающейся помощи Украине в конфликте Россией, отмечает газета. Недавнее решение Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы было встречено яростной критикой в связи с опасностью использования этого вооружения для мирного населения. Однако на самом деле решение об отправке кассетных бомб на Украину, по-видимому, было продиктовано практическими соображениями, замечает автор статьи.
«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе. — Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными».
Президент Джо Байден также признал существование дефицита боеприпасов. В прошлое воскресенье он рассказал, что Киеву не хватает 155-мм артиллерийских снарядов, имеющих важнейшее значение в его оборонительной стратегии. «И у нас их мало», — добавил президент.
Как сообщает газета, за последние несколько лет, когда напряжённость в отношениях между Украиной и Россией «приблизилась к точке кипения», США предоставили Киеву:
• более 2 тыс. зенитных комплексов Stinger;
• более 10 тыс. противотанковых систем Javelin;
• почти 200 155-мм гаубиц и 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов;
• более 14 тыс. 155-мм снарядов для дистанционных противотанковых минных систем;
• 100 тыс. патронов к 125-мм танковым снарядам;
• более 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм;
• более 300 военных автомобилей;
• 18 бронированных мостовых систем;
• сотни миномётных систем и более 345 тыс. миномётных снарядов;
• батарея комплексов противоракетной обороны Patriot;
• 20 систем противовоздушной обороны Avenger и множество других боеприпасов и оборудования.
«Эти цифры, открыто опубликованные на веб-сайте Госдепартамента, свидетельствуют о самой крупной передаче военной техники и вооружений США другой стране в новейшей истории», — подчёркивает издание. По данным Госдепартамента, с начала конфликта США предоставили Украине военную помощь на сумму 41,3 млрд.
Но Америка платит определённую цену за эту помощь, предупреждает газета. Прошлой осенью детальный анализ, проведённый старшим советником Центра стратегических и международных исследований Марком Кансианом, показал, что помощь Украине оставила США с «ограниченными» запасами по ключевым направлениям. Американские запасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых ракет Javelin и Stinger, гаубиц М-777, 155-мм и других боеприпасов считались ограниченными ещё в сентябре 2022 года. С тех пор ситуация стала еще более тяжёлой, констатирует автор статьи.
Аналитики предупреждают, что оборонно-промышленная база США, уже пострадавшая от пандемии COVID-19, ненадёжных зарубежных цепочек поставок и других факторов, вероятно, не сможет быстро нарастить производство до нужных масштабов.
Представители Пентагона, в свою очередь, заявляют, что работают с военно-промышленным комплексом над тем, чтобы как можно быстрее увеличить темпы производства — как для пополнения американских запасов, так и для оказания помощи украинцам.
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