WT: запасы боеприпасов в США стремительно истощаются из-за помощи Киеву

В США стремительно заканчиваются боеприпасы на фоне военной помощи Украине, пишет The Washington Times. Как сообщает издание, поставки снарядов Киеву практически истощили собственные запасы Соединённых Штатов. Специалисты опасаются, что Вашингтон может оказаться уязвимым в случае, если США окажутся втянуты в ещё один мировой конфликт — к примеру, между Китаем и Tайванем, передаёт газета.

В США стремительно заканчиваются боеприпасы, и возникают серьёзные вопросы о том, как быстро их можно пополнить, пишет The Washington Times. Как передаёт газета, высокопоставленные американские чиновники, включая президента Байдена, в последние дни публично предупреждали, что запасы важнейших сегментов военного арсенала страны почти «истощены». В кругах специалистов по национальной безопасности в связи с этим возникли опасения, что Вашингтон может оказаться уязвимым в случае, если США окажутся втянуты в ещё один мировой конфликт — к примеру, между Китаем и Tайванем.

При этом редкие публичные предупреждения о сокращении американских запасов оружия — от артиллерийских снарядов до ракетных установок — поступают на фоне продолжающейся помощи Украине в конфликте Россией, отмечает газета. Недавнее решение Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы было встречено яростной критикой в связи с опасностью использования этого вооружения для мирного населения. Однако на самом деле решение об отправке кассетных бомб на Украину, по-видимому, было продиктовано практическими соображениями, замечает автор статьи.

«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе. — Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными».

Президент Джо Байден также признал существование дефицита боеприпасов. В прошлое воскресенье он рассказал, что Киеву не хватает 155-мм артиллерийских снарядов, имеющих важнейшее значение в его оборонительной стратегии. «И у нас их мало», — добавил президент.

Как сообщает газета, за последние несколько лет, когда напряжённость в отношениях между Украиной и Россией «приблизилась к точке кипения», США предоставили Киеву:

• более 2 тыс. зенитных комплексов Stinger;

• более 10 тыс. противотанковых систем Javelin;

• почти 200 155-мм гаубиц и 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов;

• более 14 тыс. 155-мм снарядов для дистанционных противотанковых минных систем;

• 100 тыс. патронов к 125-мм танковым снарядам;

• более 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм;

• более 300 военных автомобилей;

• 18 бронированных мостовых систем;

• сотни миномётных систем и более 345 тыс. миномётных снарядов;

• батарея комплексов противоракетной обороны Patriot;

• 20 систем противовоздушной обороны Avenger и множество других боеприпасов и оборудования.

«Эти цифры, открыто опубликованные на веб-сайте Госдепартамента, свидетельствуют о самой крупной передаче военной техники и вооружений США другой стране в новейшей истории», — подчёркивает издание. По данным Госдепартамента, с начала конфликта США предоставили Украине военную помощь на сумму 41,3 млрд.

Но Америка платит определённую цену за эту помощь, предупреждает газета. Прошлой осенью детальный анализ, проведённый старшим советником Центра стратегических и международных исследований Марком Кансианом, показал, что помощь Украине оставила США с «ограниченными» запасами по ключевым направлениям. Американские запасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых ракет Javelin и Stinger, гаубиц М-777, 155-мм и других боеприпасов считались ограниченными ещё в сентябре 2022 года. С тех пор ситуация стала еще более тяжёлой, констатирует автор статьи.

Аналитики предупреждают, что оборонно-промышленная база США, уже пострадавшая от пандемии COVID-19, ненадёжных зарубежных цепочек поставок и других факторов, вероятно, не сможет быстро нарастить производство до нужных масштабов.

Представители Пентагона, в свою очередь, заявляют, что работают с военно-промышленным комплексом над тем, чтобы как можно быстрее увеличить темпы производства — как для пополнения американских запасов, так и для оказания помощи украинцам.