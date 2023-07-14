CNN: уже на Украине — в Пентагоне и Киеве подтвердили поставки кассетных боеприпасов
Долгожданные и ставшие предметом споров кассетные боеприпасы американского производства уже находятся на Украине, сообщает CNN со ссылкой на заявления украинского генерала и представителей Пентагона.
«Мы только что получили их, мы ещё не использовали их, но это может радикально изменить (ситуацию на поле боя)», — рассказал в интервью телеканалу командующий операцией объединённых сил «Таврия» бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский утром 13 июля. В четверг днём Пентагон подтвердил, что боеприпасы находятся в стране.
Как напоминает издание, решение США о поставке Киеву кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах мира, вызывало у многих недоумение, однако официальные лица США попытались развеять опасения. Так, министр обороны США Ллойд Остин заявил корреспонденту CNN Вулфу Блитцеру в четверг, что украинцы будут использовать кассетные боеприпасы только в «подходящих местах». Он также добавил, что Киев уже взял на себя письменное обязательство убедиться, что кассетные снаряды не будут использоваться в населённых районах.
Как передаёт издание, в интервью CNN генерал Тарнавский заявил, что Украина проводит «крупномасштабные наступательные операции», в то же время признав, что украинские войска добились скромных успехов, особенно на юге. По его словам, главная причина медленного контрнаступления Украины заключается в том, что «русские довольно мощно подготовились к этому событию».
«Они произвели очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, фугасных боеголовок и прямой закладки мощных наземных мин, которые сейчас расположены в районах, где будут проходить техника и личный состав», — рассказал украинский военный.
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