Макгрегор о кассетных боеприпасах: от них больше вреда, чем пользы

Полезность кассетных боеприпасов очень сомнительна и отправлять их на Украину — большая ошибка, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Ещё 30 лет назад у американских военных было множество проблем из-за их использования. Они не наносят достаточно ущерба противнику, при этом страдает гражданское население и сами солдаты, если они не защищены. «Не думаю, что это принесёт хоть какую-то пользу украинцам», — заявил он в эфире You-Tube канала Judging Freedom.

Полковник, является ли применение кассетных боеприпасов в потенциально гражданской среде военным преступлением?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Не знаю, стал ли бы я это считать военным преступлением. Оставлю это людям из международного уголовного трибунала. Я не занимаюсь подобными вещами. Я думаю, что, во-первых, их полезность сомнительна. Если честно, они не наносят достаточного ущерба, чтобы их стоило использовать.

Позвольте прервать вас на минуту. Крис или Гари, у кого этот клип? Не могли бы вы его включить, а полковник будет параллельно говорить? Это испытания. Правительство США проводит испытания кассетных боеприпасов. Сейчас увидите, вот оно. Полковник, кто может сказать, все ли маленькие бомбочки взорвались, и сколько там осталось лежать на земле?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Абсолютно. В 1991 году у нас как раз было много проблем с бомбами, которые мы пропускали, когда забирались в наши танки и боевые бронированные машины. Им-то было всё равно, можно было проехаться по одной, она взрывалась, но не было никакого воздействия.

Однако для всех колёсных транспортных средств, следовавших за нами, они были очень опасны. Они уничтожали колёсные транспортные средства. Ну, наподобие фургонов HMMWV, грузовиков. Если вы спешились, можно было потерять ступню, ладонь, руку — что угодно.

Так что мы попросили во время продвижения по Аравии и Ираку: «Пожалуйста, прекратите использовать кассетные боеприпасы, эти штуки того не стоят, от них больше вреда». Я не думаю, что это принесёт хоть какую-то пользу украинцам. И не забывайте, сейчас у нас есть что-то, чего не было 30 лет назад.

Мы обладаем определённой степенью точности при использовании всех наших боеприпасов. Поэтому на самом деле нет необходимости использовать эти кассеты. Эти кассетные бомбы были спроектированы в то время, когда вы ожидали увидеть массы людей, массу оборудования. Вы не могли поразить всё с идеальной точностью, поэтому закидывал их этими кассетными боеприпасами.

Я думаю, это ошибка. Я считаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть.