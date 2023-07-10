Дуглас Макгрегор: Вашингтон хотел разрушить Россию — а в итоге разрушил Украину

Власти США с самого начала воспринимали Украину как инструмент, предназначенный для того, чтобы нанести максимальный урон России, а в итоге отобрать у неё ресурсы, полагает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, этот план не сработал, а главным пострадавшим стала сама Украина.

...Я как раз это и имею в виду. Всё, что вы сейчас сказали — чиста правда. И когда начинаешь в этой теме копаться, пытаешься вернуться обратно, понять, с чего всё началось, начинает казаться, что Украина всё-таки хотела как-то обсуждать мирное урегулирование, пока этот процесс вот так не разрушили. Расскажите, как здесь вмешался Запад, как он такого исхода не допустил — и к чему это в итоге привело. Вы ведь во многом об этом и говорите, так?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Думаю, что то, что вы изложили — верно. Зеленский — фигура очень странная. Он начинал как комедийный актёр, ни слова не знал по-украински и, как я понимаю, не имел никаких реальных связей с так называемой «Украиной» — он был в существенной степени русифицированным человеком. И на выборы он шёл с мирной программой — и украинские граждане в подавляющем большинстве такую программу поддержали, ожидая, что он найдёт способ положить конфликту конец. Как известно, получилось всё наоборот, и Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона.





Однако, где-то через шесть-семь недель после начала операции, то есть в конце марта, стало вполне очевидно, что украинская сторона — что бы вам там ни говорили основные западные СМИ — терпят сокрушительное поражение, и шансов на победу у них, в общем-то, никаких — и вот тогда Зеленский даже допустил мысль о том, чтобы согласиться на нейтральный статус для Украины. Изначально это и было одним из ключевых требований со стороны россиян: они не хотели, чтобы Украина вошла в НАТО, а затем в итоге была превращена в плацдарм для организации нападения на Россию. И у них был повод предполагать такой исход, ведь они видели, что мы разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis, и они ожидали, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания.





Зеленский сказал: «Ну что же, мы готовы рассмотреть возможность принять нейтральный статус, который предполагает наше невступление в НАТО и запрет на присутствие на украинской территории зарубежных войск» — и сразу же после этого администрация Байдена поручила Борису Джонсону отправиться в Киев и чётко разъяснить, что это неприемлемо, и что им придётся продолжить битву.





После этого мы наделали возмутительных обещаний о том, что мы будем им помогать, оказывать поддержку, предоставим им миллиарды долларов наличными деньгами — и всё это было нужно для того, чтобы, так сказать, «не выпускать Украину из этой войны», поскольку — как ваши слушатели наверняка отлично помнят — сама Украина нас особенно не интересовала, эту страну мы воспринимали как возможность, воображали мы себе, обескровить Россию: заставить её растратить ресурсы, затем уничтожить её армию и разрушить её экономику, а в итоге — её ресурсы отобрать в рамках некоего послевоенного устройства, которое будем контролировать мы. Разумеется, такого результата не будет и быть не могло, а произошло ровно обратное: уничтожается как раз украинское государство.





Выход здесь только один — признать правду, а правду в Вашингтоне не слишком жалуют.

Дата выхода в эфир 08 июля 2023 года.