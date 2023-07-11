Полковник Макгрегор: американцы мыслят как инопланетяне — проблемы за пределами США их не волнуют

Американскую публику не слишком заботят события, которые происходят где-то за границей — и власти страны этим активно пользуются, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как отметил отставной офицер в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, пока Вашингтон ведёт зарубежные войны, не допуская больших потерь — а то и вовсе чужими руками, как это происходит на Украине, — средний американец будет вполне доволен и продолжит верить чиновникам на слово.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется, что для того, чтобы докопаться до корня всех этих событий, нужно вернуться обратно лет на 25, а то и больше. Уже к 2000 году стало крайне очевидно, что если расширение НАТО в направлении российской границы будет продолжаться, оно вызовет у Москвы крайнюю озабоченность, а возможно — и реально враждебную реакцию.





На мой взгляд, украинский вопрос — вторичен или даже третичен по сравнению с более масштабной проблемой, которая заключается в том, что есть люди, которые, по всей видимости, твёрдо вознамерились Россию уничтожить. Такие намерения имеет меньшинство лидеров-глобалистов как в Западной Европе, так и, на данный момент, в Вашингтоне. При этом термин «глобалисты» отражает их взгляды лишь отчасти — как мы все видели, эти люди также называют себя «неоконами» или «неоконсерваторами», хотя в них нет ничего консервативного и, в общем-то, ничего нового: они — интернационалисты с повесткой по достижению гегемонии военными средствами. Я считаю, что на самом деле эти люди захватил контроль над нашей внешней и оборонной политикой ещё в конце 80-х — начале 90-х. Всё это по-настоящему началось при Рейгане, продолжилось при Буше — старшем, который первый, но реально дало плоды при Клинтоне.





Есть кое-что, чего, как мне кажется, не понимают большинство европейцев — а именно, что, во-первых, большинство американцев событиями, происходящими вне их границ, не интересуются и внимания на них не обращают. Когда я работал в штабе объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, эту мысль замечательно сформулировал один офицер из генштаба Испании — он сказал так: «Полковник Макгрегор, США — это никакая не страна, США — это на самом деле отдельная планета». В этих словах много правды: значительная часть того, что творится в нашей внешней и оборонной политике, среднего американца практически не интересует, и он просто принимает на веру то, что ему говорят власти — а это, конечно, привычка очень скверная. По идее мы должны были быть как-то поумнее, но нет.





Итак, когда нам говорят: «Есть тут одна опасная страна, страна «икс», ей управляют злобные диктаторы или диктатор, и её надо от диктатуры очистить и обратить в нашу утопическую либеральную демократию», люди, в общем-то, пожимают плечами и отвечают: «Ну ладно, надо — значит надо». И как нам чётко показали последние 25-30 лет, если нет потерь числом по тысяче погибших в сутки, — а потери такого порядка неизменно заставляют американцев проснуться и задуматься о происходящем, — если в день теряешь по нескольку человек, а в месяц где-то несколько сотен, то скорее всего можно будет безнаказанно продолжать делать то, что делаешь. Именно в этом заключается главный урок.





Ещё один элемент того же урока — в том, что если есть возможность вести войну, используя чужую живую силу, то получается ещё лучше, ведь это значит, что платить кровавую цену приходится не американцам, а кому-то ещё, а потому что бы ни делалось с деньгами, оборудованием и оружием, это, опять же, у американского народа реакции практически не вызывает.

Дата публикации 09 июля 2023 года.