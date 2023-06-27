American Thinker: украинский кризис выгоден лишь американскому ВПК
Мир всё больше узнаёт об истинных причинах конфликта на Украине, и они изобличают провальные и достойные презрения действия руководства западных стран. Как пишет автор American Thinker, это абсолютно ненужный конфликт американского государства, которому присущ устаревший менталитет холодной войны, а выгоды от этого кризиса получает один только военно-промышленный комплекс. Тем не менее, большая часть демократов и республиканцев по-прежнему поддерживает военные действия, целенаправленно инспирируемые Североатлантическим альянсом.
Как продолжает автор материала, офицер швейцарской разведки полковник Жак Бо написал исчерпывающую книгу о том, как начался этот конфликт. Она называется «Операция Z. Скрытая правда о конфликте на Украине». В ней он объясняет, что европейцы ненавидели и боялись Владимира Путина, настаивая, чтобы Украина прекратила все торговые отношения с Россией и заключила торговое соглашение с ЕС. Этот европейский спор впервые повлиял на американское сознание, когда Виктория Нуланд, действуя от имени администрации Обамы, организовала в 2014 году переворот, в результате которого было свергнуто правительство.
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