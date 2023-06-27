American Thinker: украинский кризис выгоден лишь американскому ВПК

Запад спровоцировал и поддерживает конфликт на Украине, и от этого ненужного кризиса выгоды получает лишь американский ВПК. Как пишет автор American Thinker, ситуация очень напоминает события октября-ноября 1962 года, когда разразился Карибский кризис, но сегодня западные лидеры рискуют вступить в противостояние с противником, чей ядерный арсенал превосходит их запасы.

Мир всё больше узнаёт об истинных причинах конфликта на Украине, и они изобличают провальные и достойные презрения действия руководства западных стран. Как пишет автор American Thinker, это абсолютно ненужный конфликт американского государства, которому присущ устаревший менталитет холодной войны, а выгоды от этого кризиса получает один только военно-промышленный комплекс. Тем не менее, большая часть демократов и республиканцев по-прежнему поддерживает военные действия, целенаправленно инспирируемые Североатлантическим альянсом.

Как продолжает автор материала, офицер швейцарской разведки полковник Жак Бо написал исчерпывающую книгу о том, как начался этот конфликт. Она называется «Операция Z. Скрытая правда о конфликте на Украине». В ней он объясняет, что европейцы ненавидели и боялись Владимира Путина, настаивая, чтобы Украина прекратила все торговые отношения с Россией и заключила торговое соглашение с ЕС. Этот европейский спор впервые повлиял на американское сознание, когда Виктория Нуланд, действуя от имени администрации Обамы, организовала в 2014 году переворот, в результате которого было свергнуто правительство.

В декабре 2014 года президент американской разведывательно-аналитической компании STRATFOR Джордж Фридман заявил в интервью: «Россия называет события, произошедшие в начале февраля 2014 года, организованным США переворотом. По правде говоря, это был самый вопиющий переворот в истории».

В 2016 году, когда в Белом доме ещё находился Обама, США развернули в румынском городе Девеселу наземную систему ПРО «Иджис». В начале 2022 года Америка разместила такую же систему в польском Редзиково. С её помощью производится пуск ракет в ядерном оснащении «Томагавк», и их время подлета до Москвы составляет всего 10 минут.

По мнению автора статьи, вся ситуация очень напоминает события октября-ноября 1962 года, когда разразился Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной катастрофы. Однако сегодня Запад хочет продолжения конфликта.

Автор отмечает, что западные лидеры спровоцировали ненужный конфликт, а сейчас рискуют вступить в противостояние с противником, чей ядерный арсенал превосходит запасы западных государств. У Америки когда-то было превосходство над Россией по тактическому ядерному оружию, потому что был передовой атомный подводный флот. Но сейчас американские ВМС отстают от флотов противников.

«Америка выбросила почти 10 триллионов долларов на бесполезные в основном военные авантюры и инициативы по зеленой энергетике. А китайцы и русские тем временем укрепляют свой военный потенциал, который в совокупности превосходит наш. На Украине армия Путина постепенно перемалывает сопротивление ВСУ. Его войска превосходят украинцев по своей стратегии и боевым навыкам. Попросту говоря, российское руководство сильнее западного. Похоже, что от этих военных действий выгадывает только одна сторона: глобалисты из оборонных корпораций», — подводит итог автор American Thinker.