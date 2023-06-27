Das Erste: за угрозами ЕС пустить замороженные российские активы на восстановление Украины может не последовать реальных дел

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что восстановление Украины «будет финансироваться за счёт поступлений от замороженных российских активов» — подобные предупреждения звучали уже много раз, пишет Das Erste. Но когда дело доходит до конкретики, страны Евросоюза «сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями». Поэтому, утверждает издание, вполне возможно, что за содержательными словами не последует реальных дел.

С начала конфликта на Украине предупреждения в адрес России звучали уже много раз, но «ещё никогда они не были столь чёткими»: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе на конференции в Лондоне заявила, что восстановление Украины «в конечном счёте будет финансироваться за счёт поступлений от замороженных российских активов», передаёт Das Erste.

Для этого Брюссель намерен представить предложение ещё до ухода на летний перерыв. Россия «должна быть привлечена к ответственности», подчеркнула председатель Еврокомиссии в Лондоне.

Аналогичного мнения придерживаются и многие страны Европы. Тем не менее «стремительное наступление» фон дер Ляйен «стало неожиданностью». По некоторым оценкам, ЕС заморозил около €300 млрд международных резервов Центробанка России, примерно две трети этих активов находятся внутри ЕС. При этом деньги по-прежнему принадлежат Москве, но Кремль не может ими свободно распоряжаться и использовать их для финансирования собственных нужд.

ЕС не может просто конфисковать эти активы и передать их Украине. Это стало бы прецедентом и нарушением международного права с непредсказуемым последствиями для доверия к финансовому рынку. В настоящее время деньги хранятся в так называемых центральных депозитариях — компаниях, которые управляют ценными бумагами и другими активами от имени банков. ЕС мог бы инвестировать эти активы и получать прибыль. Однако в таком случае он также будет нести ответственность за возможные убытки.

Специальная рабочая группа, созданная при Совете ЕС, изучает различные варианты с февраля. Её предложение: ввести налог на прибыль, получаемую депозитариями за счёт выплат по замороженным ценным бумагам. Речь идёт о двух центральных депозитариях — бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstream.

Международный депозитарий Euroclear сообщил о €734 млн прибыли от рефинансирования замороженных российских активов в первом квартале. Андерс Анлид, возглавляющий специальную рабочую группу, уверен: «Я считаю, что среди государств-членов есть достаточный интерес для продолжения работы над тем, чтобы использовать прибыль от активов российского Центробанка в ЕС стоимостью более чем €200 млрд для восстановления Украины».

Экономист Николя Вергон из европейского аналитического центра Bruegel призывает к особой осторожности: речь идёт о сложной смеси стратегических, политических и юридических соображений. Несмотря на это, он считает «законным использование огромных сумм денег, находящихся под контролем ЕС, в интересах Украины».

Одним из решений может стать налогообложение сверхприбыли депозитариев: «Это небезосновательная идея. Хотя это также порождает проблемы, например, тот факт, что налогообложение будет нацелено только на одного участника рынка. Но это может стать способом решения этой проблемы».

По сути, правительства почти всех стран ЕС призывают к участию России в восстановлении Украины. Особенно настойчиво это делают страны Восточной Европы и Прибалтики. Но когда дело доходит до конкретики, многие «сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями».

Об опасениях сообщают в первую очередь крупные государства-члены, в том числе Германия. Европейский центральный банк предупреждает, что международные инвесторы могут уйти из Европы, если ЕС получит доступ к доходам депозитариев от замороженных российских активов.

По словам руководителя специальной рабочей группы Андерса Анлида, возможная прибыль от такого шага была бы внушительной: «По консервативным оценкам, прибыль составит три миллиарда евро в год, и эта цифра может увеличиться. Это может показаться довольно небольшой суммой, но для восстановления Украины она всё же будет иметь большое значение».

Три миллиарда евро — это меньше одного процента от той суммы, которая, по оценкам Всемирного банка, понадобится для восстановления страны. Ожидается, что общая стоимость восстановления Украины составит не менее €380 млрд евро.

«Небольшая прибыль при больших политических и юридических рисках» — вполне возможно, что «за содержательными словами не последует реальных дел». В конце недели этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС, пишет Das Erste.