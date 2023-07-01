Когда европейцы колонизировали африканский континент, они подкупали вождей племён, чтобы те заставили всех несогласных подчиниться. Как пишет Al Mayadeen, в настоящее время Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей, и Украина не избежала такой участи. В результате сегодня мир стал свидетелем появления новой «банановой республики» в Европе ХХI века.

Западные страны уже 50 лет как официально отказалась от колоний в Африке, но их политики продолжают действовать в своих интересах под предлогом гуманитарных миссий и продвижения демократических свобод. Более того, пишет Al Mayadeen, отношение европейцев к африканцам, а точнее к людям, которых они считают «третьим сортом», не изменилось: они хотят продолжить эксплуатировать Африку.

Как продолжает автор материала, то же самое относится и к Черноморской зерновой инициативе. Западные политики выразили опасения, что конфликт на Украине и перебои с поставками зерна и удобрений могут вызвать массовый голод в африканских странах.

Запад обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса, а Москва, в свою очередь, была глубоко обеспокоена тем, что европейцы не сочувствуют африканским детям. Но после того, как судам с зерном разрешили выходить из черноморских портов Украины, оружие для ВСУ стало активно поступать этим путём. Также стоит отметить, что большая часть зерна отправлялась в Европу, а не в Африку. Иными словами, Запад обеспокоен гибелью людей только в том случае, если их смерть не будет использована во имя его собственных интересов.

Черноморская зерновая инициатива, о которой было объявлено в августе 2022 года, была представлена ​​как способ предотвратить голод в некоторых регионах Африки и Азии, вызванный украинским кризисом и западными санкциями. Она предусматривала организацию безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из России и Украины. В итоге 2,9 миллиона тонн пшеницы и кукурузы из Украины оказались в Испании, где использовались в качестве корма для свиней, как показало расследование австрийского журналиста. Всего лишь 15% украинского экспорта зерна было направлено в беднейшие страны мира. Около 167 000 тонн доставили в Эфиопию, 65 000 тонн — в Судан.

«Конечно, есть те, кто считает, что отношение к чёрным и белым должно быть одинаковым, но западных политиков это уже не так беспокоит, как раньше. Реальность такова: они смотрят свысока на незападных людей. На Украине тоже живут белые, однако европейские и американские политики используют население этой страны для достижения своих целей, главная из которых — ослабить Россию. Они считают Украину отсталой страной, а её народ — пушечным мясом. Все заверения о вступлении в Евросоюз и прочие преференции оказались не более чем пустыми обещаниями», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что когда европейцы ранее колонизировали африканский континент, они подкупали вождей племён, чтобы те заставили всех несогласных подчиниться. В настоящее время Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей. Он пытается не допустить подъёма той или иной страны, а также не хочет, чтобы африканское население использовало собственные территории и ресурсы в своих интересах. И Украина тоже не избежала такой участи.

«Она уже в какой-то степени колонизирована, иначе как можно было приказывать её властям, что делать и на кого нападать. Более того, её человеческие ресурсы тратятся впустую, как боевые патроны. Мы стали свидетелями появления новой «банановой республики» в Европе ХХI века», — заключает автор материала.