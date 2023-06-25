Washington Times Оригинал

WT: китайский эксперт считает особенно важным сотрудничество с Россией в космической и оборонной сферах

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Китай под руководством Си Цзиньпина и Россия под руководством Владимира Путина продолжают активно сближаться. При этом именно двустороннее сотрудничество в разработке новых военных и космических технологий стало важной опорой для их растущего партнёрства, пишет в статье для The Washington Times китайский публицист Цзяньли Ян. По его мнению, из-за этого Китай крайне заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине в конечном итоге разрешился в пользу России.
WT: китайский эксперт считает особенно важным сотрудничество с Россией в космической и оборонной сферах
AP

Власти Китая намерены укреплять и развивать сотрудничество с Россией в таких стратегически важных отраслях, как военные технологии и освоение космоса, поскольку у Москвы имеются широкие технологические возможности в этих сферах. Поэтому Пекин на самом деле больше заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине в конечном итоге разрешился в пользу России, чем он стремится это показать, пишет на страницах The Washington Цзяньли Ян, публицист и основатель организации Citizen Power Initiatives в Китае.

Китай под руководством Си Цзиньпина и Россия под руководством Владимира Путина продолжают сближаться. При этом именно двустороннее сотрудничество в разработке новых военных и космических технологий стало важной опорой для их растущего партнёрства, подчёркивается в статье. На фоне растущей враждебности в отношениях с Вашингтоном такое партнёрство с Москвой представляется Пекину крайне важным, поскольку Россия обладает значительным технологическим потенциалом в оборонном производстве и освоении космоса.

Кроме того, две соседние страны активно сотрудничают в области совместного развития технологий в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта, микроэлектроники, национальной обороны и киберпространства. Это обусловлено соответствующими геополитическими и экономическими интересами, поясняется в статье: «Китайские специалисты в этих сферах стремятся использовать сильные стороны России при развитии технологических ресурсов, которые Пекину трудно получить где-либо ещё».

Начало российской спецоперации на Украине и последовавшая реакция Запада стали «катализатором» для растущего китайско-российского сотрудничества в области оборонных технологий, считает автор. У России всё ещё есть возможность производить по крайней мере некоторые классы высокотехнологичного оружия, в то время как Китай, несмотря на свой резкий экономический рост, колоссальные производственные мощности и масштабные научные исследования, по-прежнему пока отстаёт от неё в том, что касается некоторых военных технологий, говорится в статье.

По статистике Китай является вторым по величине получателем российского оружия. В 2015 году между Пекином и Москвой было подписано несколько крупных сделок, в том числе контракты на продажу истребителей и систем ПВО, напоминает автор. По его мнению, сотрудничество в области обороны «достигло апогея» в октябре 2019 года, когда президент Путин объявил, что Россия активно помогает Китаю в разработке радиолокационной системы раннего предупреждения о ракетном нападении: «Такая система значительно повысит обороноспособность Китая и потребует от Москвы значительного вклада в плане технологий».

Кроме того, в рамках «новой демонстрации своего технологического мастерства» Россия недавно объявила о вводе в строй нового межконтинентального гиперзвукового планирующего аппарата «Авангард», который, по утверждениям Москвы, может развивать максимальную скорость 27 Махов, сообщается в статье. В свою очередь, Китай может предложить некоторые выгодные стимулы, финансовые или иного характера, для расширения сотрудничества и для разработки подобных технологий для своих вооружённых сил. 

В 1990-х годах Китай закупил у России элитные истребители Су-27 и ракетные комплексы С-300. Позже Пекин обвиняли в том, что он использовал их в качестве прототипов для разработки собственного истребителя J-11 и зенитных ракет HQ-9, подчёркивает автор. Однако он считает, что, несмотря на эти обвинения, продолжающееся оборонное сотрудничество России с Китаем наверняка будет сосредоточено на передаче технологий и совместных проектах по развитию производства вооружений.

Помимо политических и финансовых стимулов, у Москвы есть и другие причины сотрудничать с Пекином в сфере обороны, отмечается в статье. В частности, Россия стремится привлечь китайские инвестиции в области высоких технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта. А также надеется получить более широкий доступ к китайским коммерческим технологиям через совместные предприятия в оборонном секторе, что поможет Москве в дальнейшем развитии своей оборонной промышленности, полагает автор.

Об укреплении партнёрства в военной сфере говорит и тот факт, что 6 июня этого года Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, которое стало уже третьим по счёту с момента начала российской спецоперации на территории Украины. Министерство обороны Китая заявило, что это патрулирование было частью годового плана военного сотрудничества и что в этом году обе страны вновь проведут совместные военные учения.

Кроме того, продолжает расширяться и двустороннее партнёрство по космическим проектам. По оценке автора, это даёт России возможность реализовать свою собственную амбициозную космическую программу, которая пострадала от западных санкций и ограничений на экспорт технологий. В частности, NASA и другие западные космические агентства в рамках санкций разорвали свои партнёрские отношения с «Роскосмосом» в отношении запусков ракет и проектов по исследованию космоса, говорится в статье.

Но хотя это негативно повлияло на планы России, её космическая программа и оборонные проекты всё ещё могут принести пользу Китаю. Например, две страны договорились о развитии сотрудничества в области разработки космических датчиков для спутников, способных обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Кроме того, некоторые аналитики считают, что Москва опережает Пекин в разработке и развёртывании технологий наблюдения за космосом, отмечается в статье.

Крупные совместные проекты России и Китая также включают роботизированную миссию, которую планируется направить астероиду в 2024 году, и сотрудничество по лунным миссиям. «Россия по-прежнему является одним из крупнейших игроков в космосе, хотя её космическая программа неуклонно сокращается с точки зрения бюджета, персонала и возможностей. Таким образом, синергетическое сотрудничество, сочетающее технологическое и экономическое мастерство Китая с глубоким опытом России в космических миссиях, способно стать мощным альянсом», — поясняет автор.

По его мнению, такой союз опасен и способен нанести ущерб интересам других государств, поскольку Пекин и Москва «намерены диктовать собственные правила освоения космоса». Кроме того, для гарантии обеспечения развития двусторонних проектов Китай заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине в конечном итоге разрешился в пользу России, уверен автор. 

Совместные военные учения также свидетельствуют о том, что «Пекин вряд ли является нейтральной стороной, как бы он ни старался позиционировать себя как беспристрастного посредника в российско-украинском конфликте», подчёркивается в статье. Как полагает автор, поэтому Китай либо продолжит маневрировать, чтобы помочь разрешить конфликт на тех условиях, которые пойдут ему на пользу, либо будет рассчитывать, что обострение ситуации продолжит истощать экономические, военные и политические ресурсы Запада.

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