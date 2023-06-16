GT: сотрудничество России и Китая укрепляет глобальную энергобезопасность

Несмотря на критику со стороны Запада, сотрудничество в энергетической сфере всегда было важным аспектом торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Дальнейшее расширение и укрепление этих связей не только идёт на пользу обеим странам, но также способствует укреплению международной энергетической безопасности и достижению глобальных целей по переходу к «зелёной экономике» и сокращению выбросов, подчёркивает Global Times.

Прогнозы показывают, что природный газ по-прежнему будет играть решающую роль для Китая в сфере энергопотребления в течение ближайшего десятилетия. И это подтверждает важность взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией в энергетической сфере, несмотря на критику со стороны Запада, пишет Global Times.



Энергетическое сотрудничество всегда было одним из важных аспектов китайско-российских торгово-экономических отношений, отмечается в статье. Традиционные двусторонние связи в этой сфере не только имеют большой потенциал для дальнейшего развития, но также играют важную роль в обеспечении региональной энергетической безопасности.



Кроме того, поставки российского природного газа способствуют укреплению глобальной энергетической безопасности и достижению глобальных целей в сфере сокращения атмосферных выбросов, говорится в статье. В этой связи важно отметить, что на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения по экспорту природного газа из России в Китай с использованием дальневосточного маршрута.



«Ратификация этого соглашения о сотрудничестве, несомненно, знаменует собой важный шаг вперёд в развитии сотрудничества в области природного газа между Китаем и Россией», — подчёркивается в статье. В январе этого года две страны подписали соглашение, определяющее условия для поставок газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода, напоминает Global Times.



Ожидается, что дальнейшая реализация проекта по развитию дальневосточного маршрута приведёт к увеличению объёмов поставок российского газа в Китай примерно на 10 млрд кубометров в год, как только трубопровод выйдет на полную мощность. Об этом сообщается в официальном заявлении российской компании «Газпром», которая занимается этим проектом.



И хотя эти объёмы сравнительно меньше, чем поставки по газопроводу «Сила Сибири», которые к 2024 году планируется нарастить до 38 млрд кубометров в год, однако развитие дальневосточного маршрута является ещё одним доказательством углубления энергетического сотрудничества между Россией и Китаем, сообщается в статье: «Готовность обеих сторон построить ещё одну линию газопроводов для наращивания поставок газа является чётким свидетельством искренности их намерений и вселяет надежду на расширение газового сотрудничества и в будущем».



Запад активно подчёркивает торговые связи между Китаем и Россией, особенно после обострения кризиса на Украине. Однако у западных политиков нет никакого права пытаться оказывать давление на Пекин и стремиться убедить его отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, пишет Global Times.



Это сотрудничество имеет прочную основу и осуществляется в соответствии с правилами мировой торговли, чтобы удовлетворить потребности обеих сторон. Поставки российского природного газа в Китай, в частности, не только содействуют диверсификации энергоснабжения, но и позволяют улучшать и развивать энергетическую структуру, отмечается в статье.



Промышленные прогнозы показывают, что в течение следующего десятилетия природный газ по-прежнему будет играть решающую роль в энергопотреблении Китая. Согласно официальному документу, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, Пекин планирует увеличить долю природного газа в своём первичном энергопотреблении примерно до 15% к 2030 году. И это также способствует достижению глобальных целей в сфере борьбы с изменениями климата и сокращения выбросов, подчёркивает Global Times.



Фактически страны во всём мире уже пришли к консенсусу о важности создания безопасной и эффективной энергетической системы с минимальным количеством выбросов, что стало особенно актуальным на фоне обострения кризиса на Украине, говорится в статье. Поэтому обеспечение надёжных поставок природного газа напрямую касается экономического развития и защиты окружающей среды.



Эксперты также предупреждают, что глобальный энергетический переход может привести к серьёзной нехватке природного газа в будущем. И учитывая, что Россия является одним из ведущих мировых экспортёров газа, сотрудничество в энергетической сфере между соседними странами обязательно будет расширяться, прогнозирует Global Times.



Укрепление связей в этой сфере соответствует общим тенденциям развития мировой энергетической структуры, подчёркивается в статье. И в то время, когда весь мир сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата, традиционное сотрудничество между Китаем и Россией в сфере энергоресурсов играет важную роль в достижении целей «углеродной нейтральности» и в содействии глобальному развитию «зелёной экономики», заключает Global Times.