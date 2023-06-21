Global Times: китайские туристы потянулись в Россию, несмотря на давление Запада

Туристические потоки из Китая в Россию растут, несмотря на геополитическое давление со стороны Запада, которому путешественники из КНР не подвержены, передаёт Global Times. По данным издания, уже в первом квартале 2023 года более 25 тыс. китайских туристов посетили Москву, что в 5 раз превысило их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Десятки московских отелей и российских туристических агентств продвигают свой бизнес в ряде китайских городов, включая Пекин и Шанхай. Кроме того, ожидается увеличение въездных туров из Китая на фоне того, как столица России наращивает усилия по развитию туризма, включая более широкое использование юаня, сообщает издание Global Times.

Уже в первом квартале 2023 года более 25 тыс. китайских туристов посетили Москву, что в 5 раз превысило их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт Global Times со ссылкой на данные российских официальных лиц. Кроме того, дальнейшему увеличению потока китайских туристов должен будет способствовать запуск безвизовых групповых поездок и электронных виз для въезда в Россию.

В 2019 году 870 тыс. китайских туристов посетили Москву, чьи достопримечательности привлекательны для китайцев, тем более, с введением электронных виз в июле. Китайские туроператоры подчёркивают, что упрощение визового режима станет большим благом и сократит время, необходимое для получения визы, с трех недель до трех дней, и тем самым облегчит задачу по привлечению клиентов.

По мнению китайских туроператоров туристы из Китая не поддаются геополитическому давлению со стороны Запада. Юань стал чаще использоваться в двусторонней торговле, и как недавно заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, более 80% торговых операций с Китаем в настоящее время осуществляются в рублях или юанях. Туристическая инфраструктура России в виде каналов оплаты была улучшена для того, чтобы лучше обслуживать туристов из Китая, подчёркивает Global Times.

Китайско-российское сотрудничество, в том числе, в сфере туризма, не направлено против какой-либо третьей стороны, и Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, пишет издание со ссылкой на слова представителя МИД КНР Мао Нинг. Как пишет автор статьи, по мнению китайских учёных, российские туристические направления по-прежнему будут привлекать китайских туристов, особенно пожилых людей, и спрос на них сохранится вне зависимости от внешних факторов. На фоне разворота России на Восток вполне естественно, что российский туристический сектор стремится усилить свою привлекательность для китайских туристов.

Согласно сообщениям в СМИ, воздушное сообщение между двумя странами также восстанавливается, а в марте Пекин запустил прямое грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа до Москвы, укрепив логистическое сообщение между двумя столицами, завершает Global Times.