Xinhua: в России создали первую за пределами Китая Лабораторию по изучению идей Си Цзиньпина

В России на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук была создана Лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Как передаёт Xinhua, это первый научный центр за пределами Китая, специализирующийся на изучении современной идеологии КНР о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

На базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) была создана первая в России Лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Xinhua, это первый научный центр за пределами Китая, специализирующийся на изучении современной идеологии КНР о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

«Мы хорошо понимаем, что сегодня идеи Си Цзиньпина определяют политику Китая по многим направлениям. Это и внутренняя политика, и внешняя политика, и экономическая политика, и даже политика культуры, науки и так далее. Мы также понимаем, что это политика, которая будет продолжаться не один год и не два, а гораздо дольше. Соответственно, она будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени», — подчеркнул директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, комментируя цели создания лаборатории.

В состав лаборатории вошли не только сотрудники ИКСА РАН, но и лучшие специалисты по современной идеологии Китая из других российских научных центров, в частности из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН и Высшей школы экономики. Исследования будут касаться идей Си Цзиньпина в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также социальной политики, культуры, искусства и экологии.

Перед лабораторией поставлена задача установить контакты с китайскими научными центрами, провести несколько совместных конференций и круглых столов. По итогам работы, в 2025 году будет издана большая научная монография, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая и, конечно, для российско-китайских отношений, рассказал Бабаев.

«Нам необходимо знать и очень хорошо анализировать идеи Си Цзиньпина, потому что Китай сегодня — наш главный стратегический партнёр, главный экономический партнёр. Поэтому для того, чтобы наиболее эффективно выстраивать взаимоотношения, нашему правительству необходимо хорошо понимать, в чём заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая», — заключил директор ИКСА РАН.