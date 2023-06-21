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CNN: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в тот момент, когда Госдеп пытается наладить отношения с Пекином

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Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором в своей речи на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, , сообщает CNN. Как отмечает канал, это заявление прозвучало в то самое время, когда Вашингтон и Пекин пытаются наладить двусторонние отношения, а глава Госдепа Энтони Блинкен на днях даже заявил о прогрессе в этом вопросе.
CNN: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в тот момент, когда Госдеп пытается наладить отношения с Пекином
AP

На мероприятии по сбору средств в Калифорнии президент США Джо Байден сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с «диктаторами», пишет CNN. Этот комментарий прозвучал на фоне усилий Вашингтона и Пекина наладить отношения.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил аэростат, набитый двумя товарными вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что этот аэростат был там. Нет, я серьёзно. Это большой конфуз для диктаторов, когда они не знают, что произошло», — сказал Байден участникам мероприятия, говоря о китайском аэростате, который США сбили в начале этого года.

Это заявление американского лидера прозвучало в период особо напряжённых отношений между двумя странами, отмечает издание.

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Китай добились «прогресса» в возвращении отношений в нужное русло и что обе стороны согласились с необходимостью «стабилизировать» двусторонние связи, напоминает CNN.

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источник
CNN США Северная Америка
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