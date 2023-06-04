Press TV: поддержка Украины Евросоюзом приводит к обнищанию европейцев

Пока страны ЕС призывают поставлять Киеву дальнобойное вооружение и обсуждают дополнительную финансовую помощь Украине, всё больше европейцев вынуждены обращаться в бесплатные столовые и продовольственные фонды, передаёт Press TV. Несмотря на продолжающийся кризис стоимости жизни, Европарламент обходит стороной проблемы собственных граждан и вслед за НАТО ведёт воинственную риторику против России.

Бесплатные столовые и продовольственные фонды в Евросоюзе никогда ещё не были настолько востребованы. Отказ от дешёвых российских энергоресурсов обходится недёшево: кризис стоимости жизни в ЕС продолжает сильно бить по кошельку европейцев.

Депутаты Европейского парламента призывают лидеров союза принять меры.

МАРК АНДЖЕЛ, депутат Европарламента от Люксембурга: Бедность волшебным образом не исчезнет. Мы не можем винить только геополитическую обстановку, инфляцию и повышение процентной ставки. Моё политическое решение как члена Прогрессивного альянса социалистов и демократов — сделать социальное развитие реальностью для всех.

Евросоюз полон решимости оказать давление на Россию из-за украинского конфликта, однако принятые против Москвы меры возвращаются бумерангом. В то же время на данный момент ЕС оказал Украине поддержку в размере 65 миллиардов евро и явно призывает к продолжению военных действий.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Тем, кто может, следует предоставить дальнобойную артиллерию и системы вооружения, которые помогут Украине выровнять разрыв в дальности стрельбы с силами противника.

Евросоюз заявил, что использует все возможности для помощи Киеву в зоне боевых действий, однако многие депутаты, похоже, озадачены такой политикой.

МИК УОЛЛЕС, депутат Европарламента от Ирландии: Представьте, если бы мы были готовы использовать все возможности для борьбы с бедностью в Европе? Представьте, если бы мы были готовы использовать все возможности для борьбы с жилищным кризисом, кризисом в здравоохранении, для решения проблем наших граждан?

Эксперты подчёркивают, что нищета часто приводит к психическим расстройствам.

АННЕТТ ПАТТОН, правозащитница: Бедный человек находится в изоляции, выбивается из общего потока, у него нет таких же возможностей, чтобы жить нормальной жизнью, нет личного транспорта, и он боится, что это его вина.

Критики утверждают, что России пришлось принять меры по защите своих границ после провокации военного блока НАТО, возглавляемого Соединёнными Штатами. Такая риторика только усилилась.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: У России нет права вето, а все страны-союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.

По-видимому, страны ЕС не горят желанием призывать все стороны конфликта сесть за стол переговоров.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV в Брюсселе: Напротив, европейские лидеры 29 числа этого месяца проведут здесь саммит, на котором попытаются прийти к согласию по одиннадцатому пакету санкций против России и дополнительному финансированию для поставок летального оружия Украине. Джером Хьюьз, Press TV, из Европейского совета в Брюсселе.