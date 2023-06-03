Newsweek: американцы старше 60 лет всё чаще рискуют пополнить ряды бездомных
Люди старше 60 лет всё быстрее становятся самой большой долей от всего бездомного населения Америки, причём ситуация усугубляется на фоне проблем со здоровьем, которые с возрастом часто обостряются. В результате и так перегруженным приютам для бездомных приходится адаптироваться, а местные власти пока не могут найти эффективного решения для этой проблемы, сообщает Newsweek.
Это может выглядеть парадоксально, учитывая, что поколение «бэби-бумеров» считается в Соединённых Штатах наиболее обеспеченным и влиятельным: например, сразу трое из пяти последних президентов родились в 1946 году, отмечается в статье. По статистике людям этого поколения также принадлежит самая значительная доля недвижимости — около 44% от всей американской недвижимости, хотя они составляют в настоящий момент лишь около 28% от всего взрослого населения страны, согласно данным Planet Money NPR.
А с другой стороны, представители этого же поколения, которым сейчас 60 лет и больше, в настоящее время, по всей видимости, являются «самой быстрорастущей группой» среди американских бездомных, предупреждает Деннис Калхейн, профессор социальной политики в Пенсильванском университете. Ещё в 2019 году он вместе с коллегами опубликовал тревожный прогноз о том, что к 2030 году количество бездомных пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Нью-Йорке, округе Лос-Анджелес и в Бостоне, вероятно, вырастет в три раза, — причём это было даже ещё до того, как пандемия COVID-19 перевернула жизнь многих пожилых людей, поставив их на грань нищеты, говорится в статье.
«Это уже приобретает критические масштабы. Это просто бросается вам в глаза», — подчёркивает Калхейн. Количество пожилых бездомных в последние годы увеличилось настолько, что обычные американцы постоянно видят в своих городах людей в возрасте, которые нуждаются в использовании инвалидных колясок или специальных ходунков для передвижения, а также страдают от различных заболеваний и расстройств здоровья, включая недержание мочи, либо должны использовать колостомические мешки после перенесённых операций, однако при этом вынуждены жить на улице, рассказал эксперт.
Быть бездомным действительно физически тяжело, и это особенная проблема для организма пожилых людей, отмечает доктор Марго Кушел, эксперт по бездомным пожилым людям и профессор Калифорнийского университета Сан-Франциско. При этом им приходится чаще сталкиваться с ухудшением здоровья и с некоторыми другими проблемами, которые не угрожают более молодым бездомным, отмечается в статье.
В результате приютам для бездомных, которые в основном уже и так перегружены, приходится дополнительно адаптироваться. В частности, некоторые приюты были вынуждены расширить спектр медицинских услуг, которые предоставляются постояльцам. Другим приходится демонтировать обычные двухъярусные кровати и оборудовать отдельные спальные места для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе тех, кто использует инвалидные коляски, пишет Newsweek.
Почему же так много «бэби-бумеров», родившихся в период между 1946 и 1964 годами, оказываются на улице? Дело в том, что экономическая ситуация за этот период значительно изменилась, поясняют эксперты. В то время как первая половина этого поколения вступила во взрослую жизнь в эпоху экономического процветания, те люди, кто родился после 1955 года, были вынуждены вступить в ожесточённую конкуренцию на рынке труда и на рынке жилья, которые уже и так были «переполнены их предшественниками», говорится в статье.
Те представители этого поколения, кто достигал совершеннолетия в период рецессии конца 1970-х и начала 1980-х годов, зачастую так и не смогли встать на ноги в экономическом смысле, поясняет Калхейн: «Это большая группа людей, жизнь которых была серьёзно выбита из колеи проблемной экономикой 1980-х годов. Есть серьёзное исследование, которое показывает, что если вы не найдёте себе места на рынке труда, когда вам 20 лет с небольшим, то шансы сделать это позже значительно уменьшаются».
К 1990 году таким «хронически бездомным» представителям этого поколения было около 30 лет, а на сегодняшний момент их средний возраст составляет 62 года, сообщается в статье. Рост числа бездомных пожилого возраста в США можно отчасти объяснить и тем, что «все те, кто был на улице в свои 40 или 50 лет, до сих пор остаются на улицах», пояснил Питер Гэти, соучредитель организации Manna House в Мемфисе. А к ним присоединяются всё новые американцы почтенного возраста, которые оказываются не в состоянии справиться с последствиями нынешнего кризиса.
Высокая инфляция, сокращение предложения на рынке доступного жилья и отмена моратория на выселение, который действовал на период пандемии, вытолкнули на улицу новую группу людей, которые лишились своих домов и квартир в том возрасте, когда они уже слишком стары, чтобы можно было успешно устроиться на работу, однако ещё слишком молоды, чтобы претендовать на льготы и социальное обеспечение.
«Мы снова и снова слышим одну и ту же историю: «Я живу в этом месте уже 10-15 лет. Но теперь мне приходится съехать, потому что они увеличили арендную плату даже выше того, что я могу заработать за этот месяц», — рассказала Тереза Смит, основатель организации Dreams for Change в Сан-Диего.
«Это проблема эпохи Рейгана, но с тех пор мы её так и не решили», — отметил Эрик Тарс, юридический директор Национального юридического центра для бездомных. По его словам, президент Рональд Рейган и конгресс в своё время урезали бюджет доступного жилья более чем наполовину, однако каждая последующая администрация в Соединённых Штатах так и не восполнила этот пробел на местном уровне.
При этом постоянно растущее число людей, которые ночуют на улице в палатках или прямо в своих автомобилях, уже стало настолько заметным, что действующий президент США Джо Байден в конце 2022 года огласил «федеральный стратегический план по сокращению бездомности на 25 процентов к 2025 году». Особое внимание в нём уделяется наиболее уязвимым категориям населения, включая ветеранов, а также инвалидов и пожилых людей, говорится в статье. План призван «решить проблему нехватки доступного жилья, помочь людям, находящимся в кризисной ситуации, и в первую очередь не допустить, чтобы люди потеряли свои дома».
Федеральные и местные органы власти вместе с благотворительными организациями также пытаются помочь людям найти доступное жильё, однако сделать это не так просто, подчёркивается в статье. В качестве варианта также рассматривается создание мини-домов, которые будут выделяться бездомным на благотворительных началах, а также для доступной аренды. Хотя это, вероятно, не устранит корень проблемы, однако поможет показать бездомным, что благодаря такой модели они способны при желании «получить стабильное жильё и стать членами общества, а не быть изолированными», рассказал Сэмюэл Гренни, возглавляющий один из таких проектов в Солт-Лейк-Сити.
Кроме того, власти Лос-Анджелеса и ряда других городов на Западном побережье США, где арендная плата традиционно довольно высокая, также решили смягчить правила в отношении дополнительных жилых помещений, так называемых бабушкиных квартир, чтобы больше людей смогли получить хоть какое-то жильё. В эту категорию относят любые дополнительные постройки, расположенные на том же земельном участке, что и основное жильё, включая гостевые домики, небольшие коттеджи и другие постройки.
Такие помещения обычно сдают в аренду по относительно низким ценам, причём их можно размещать в районах, которые уже густонаселены, обеспечивая близость к рабочим местам, общественному транспорту, школам или другим удобствам, поясняется в статье. Владельцы этих жилых единиц могут использовать их как для получения дополнительного дохода от аренды, так и для размещения своих друзей, семьи или даже своих бабушек, возвращаясь к первоначальному прозвищу таких домиков, пишет Newsweek.
Это вряд ли способно полностью решить проблему пожилых бездомных, но по крайней мере поможет решить проблему снабжения и транспортной доступности, считает экономист Брукингского института Дженни Шутц. «Мы буквально не в состоянии увеличить количество жилья в конкретном районе, потому что пожилые американцы, которые там уже проживают, сами не позволяют нам строить дуплексы, кондоминиумы, многоквартирные дома — ничего другого, кроме отдельных домов, расположенных на большом участке земли и предназначенных для одной семьи», — пояснила она.
Однако в конечном счёте, чтобы в Соединённых Штатах можно было окончательно решить проблему бездомности, и особенно среди пожилого населения, необходимо просто обеспечить большее количество доступного жилья для этих людей, уверен профессор политики социального обеспечения Бостонского университета Томас Бирн.
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