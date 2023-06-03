Newsweek: американцы старше 60 лет всё чаще рискуют пополнить ряды бездомных

Хотя статистика показывает, что люди старше 60 лет владеют самой большой сравнительной долей недвижимости в США, на них приходится около 44% от общего количества домов — в то же время их количество среди бездомных на улицах Америки также стремительно растёт. Это вызывает всё больше беспокойства у экспертов, а также создаёт повышенную нагрузку на приюты для бездомных, которые всё чаще приходится переоборудовать, учитывая специальные нужды более пожилых постояльцев и их болезни, пишет Newsweek.

Люди старше 60 лет всё быстрее становятся самой большой долей от всего бездомного населения Америки, причём ситуация усугубляется на фоне проблем со здоровьем, которые с возрастом часто обостряются. В результате и так перегруженным приютам для бездомных приходится адаптироваться, а местные власти пока не могут найти эффективного решения для этой проблемы, сообщает Newsweek.



Это может выглядеть парадоксально, учитывая, что поколение «бэби-бумеров» считается в Соединённых Штатах наиболее обеспеченным и влиятельным: например, сразу трое из пяти последних президентов родились в 1946 году, отмечается в статье. По статистике людям этого поколения также принадлежит самая значительная доля недвижимости — около 44% от всей американской недвижимости, хотя они составляют в настоящий момент лишь около 28% от всего взрослого населения страны, согласно данным Planet Money NPR.



А с другой стороны, представители этого же поколения, которым сейчас 60 лет и больше, в настоящее время, по всей видимости, являются «самой быстрорастущей группой» среди американских бездомных, предупреждает Деннис Калхейн, профессор социальной политики в Пенсильванском университете. Ещё в 2019 году он вместе с коллегами опубликовал тревожный прогноз о том, что к 2030 году количество бездомных пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Нью-Йорке, округе Лос-Анджелес и в Бостоне, вероятно, вырастет в три раза, — причём это было даже ещё до того, как пандемия COVID-19 перевернула жизнь многих пожилых людей, поставив их на грань нищеты, говорится в статье.



«Это уже приобретает критические масштабы. Это просто бросается вам в глаза», — подчёркивает Калхейн. Количество пожилых бездомных в последние годы увеличилось настолько, что обычные американцы постоянно видят в своих городах людей в возрасте, которые нуждаются в использовании инвалидных колясок или специальных ходунков для передвижения, а также страдают от различных заболеваний и расстройств здоровья, включая недержание мочи, либо должны использовать колостомические мешки после перенесённых операций, однако при этом вынуждены жить на улице, рассказал эксперт.



Быть бездомным действительно физически тяжело, и это особенная проблема для организма пожилых людей, отмечает доктор Марго Кушел, эксперт по бездомным пожилым людям и профессор Калифорнийского университета Сан-Франциско. При этом им приходится чаще сталкиваться с ухудшением здоровья и с некоторыми другими проблемами, которые не угрожают более молодым бездомным, отмечается в статье.



В результате приютам для бездомных, которые в основном уже и так перегружены, приходится дополнительно адаптироваться. В частности, некоторые приюты были вынуждены расширить спектр медицинских услуг, которые предоставляются постояльцам. Другим приходится демонтировать обычные двухъярусные кровати и оборудовать отдельные спальные места для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе тех, кто использует инвалидные коляски, пишет Newsweek.



Почему же так много «бэби-бумеров», родившихся в период между 1946 и 1964 годами, оказываются на улице? Дело в том, что экономическая ситуация за этот период значительно изменилась, поясняют эксперты. В то время как первая половина этого поколения вступила во взрослую жизнь в эпоху экономического процветания, те люди, кто родился после 1955 года, были вынуждены вступить в ожесточённую конкуренцию на рынке труда и на рынке жилья, которые уже и так были «переполнены их предшественниками», говорится в статье.



Те представители этого поколения, кто достигал совершеннолетия в период рецессии конца 1970-х и начала 1980-х годов, зачастую так и не смогли встать на ноги в экономическом смысле, поясняет Калхейн: «Это большая группа людей, жизнь которых была серьёзно выбита из колеи проблемной экономикой 1980-х годов. Есть серьёзное исследование, которое показывает, что если вы не найдёте себе места на рынке труда, когда вам 20 лет с небольшим, то шансы сделать это позже значительно уменьшаются».



К 1990 году таким «хронически бездомным» представителям этого поколения было около 30 лет, а на сегодняшний момент их средний возраст составляет 62 года, сообщается в статье. Рост числа бездомных пожилого возраста в США можно отчасти объяснить и тем, что «все те, кто был на улице в свои 40 или 50 лет, до сих пор остаются на улицах», пояснил Питер Гэти, соучредитель организации Manna House в Мемфисе. А к ним присоединяются всё новые американцы почтенного возраста, которые оказываются не в состоянии справиться с последствиями нынешнего кризиса.



Высокая инфляция, сокращение предложения на рынке доступного жилья и отмена моратория на выселение, который действовал на период пандемии, вытолкнули на улицу новую группу людей, которые лишились своих домов и квартир в том возрасте, когда они уже слишком стары, чтобы можно было успешно устроиться на работу, однако ещё слишком молоды, чтобы претендовать на льготы и социальное обеспечение.



«Мы снова и снова слышим одну и ту же историю: «Я живу в этом месте уже 10-15 лет. Но теперь мне приходится съехать, потому что они увеличили арендную плату даже выше того, что я могу заработать за этот месяц», — рассказала Тереза Смит, основатель организации Dreams for Change в Сан-Диего.



«Это проблема эпохи Рейгана, но с тех пор мы её так и не решили», — отметил Эрик Тарс, юридический директор Национального юридического центра для бездомных. По его словам, президент Рональд Рейган и конгресс в своё время урезали бюджет доступного жилья более чем наполовину, однако каждая последующая администрация в Соединённых Штатах так и не восполнила этот пробел на местном уровне.



При этом постоянно растущее число людей, которые ночуют на улице в палатках или прямо в своих автомобилях, уже стало настолько заметным, что действующий президент США Джо Байден в конце 2022 года огласил «федеральный стратегический план по сокращению бездомности на 25 процентов к 2025 году». Особое внимание в нём уделяется наиболее уязвимым категориям населения, включая ветеранов, а также инвалидов и пожилых людей, говорится в статье. План призван «решить проблему нехватки доступного жилья, помочь людям, находящимся в кризисной ситуации, и в первую очередь не допустить, чтобы люди потеряли свои дома».



Федеральные и местные органы власти вместе с благотворительными организациями также пытаются помочь людям найти доступное жильё, однако сделать это не так просто, подчёркивается в статье. В качестве варианта также рассматривается создание мини-домов, которые будут выделяться бездомным на благотворительных началах, а также для доступной аренды. Хотя это, вероятно, не устранит корень проблемы, однако поможет показать бездомным, что благодаря такой модели они способны при желании «получить стабильное жильё и стать членами общества, а не быть изолированными», рассказал Сэмюэл Гренни, возглавляющий один из таких проектов в Солт-Лейк-Сити.



Кроме того, власти Лос-Анджелеса и ряда других городов на Западном побережье США, где арендная плата традиционно довольно высокая, также решили смягчить правила в отношении дополнительных жилых помещений, так называемых бабушкиных квартир, чтобы больше людей смогли получить хоть какое-то жильё. В эту категорию относят любые дополнительные постройки, расположенные на том же земельном участке, что и основное жильё, включая гостевые домики, небольшие коттеджи и другие постройки.



Такие помещения обычно сдают в аренду по относительно низким ценам, причём их можно размещать в районах, которые уже густонаселены, обеспечивая близость к рабочим местам, общественному транспорту, школам или другим удобствам, поясняется в статье. Владельцы этих жилых единиц могут использовать их как для получения дополнительного дохода от аренды, так и для размещения своих друзей, семьи или даже своих бабушек, возвращаясь к первоначальному прозвищу таких домиков, пишет Newsweek.



Это вряд ли способно полностью решить проблему пожилых бездомных, но по крайней мере поможет решить проблему снабжения и транспортной доступности, считает экономист Брукингского института Дженни Шутц. «Мы буквально не в состоянии увеличить количество жилья в конкретном районе, потому что пожилые американцы, которые там уже проживают, сами не позволяют нам строить дуплексы, кондоминиумы, многоквартирные дома — ничего другого, кроме отдельных домов, расположенных на большом участке земли и предназначенных для одной семьи», — пояснила она.



Однако в конечном счёте, чтобы в Соединённых Штатах можно было окончательно решить проблему бездомности, и особенно среди пожилого населения, необходимо просто обеспечить большее количество доступного жилья для этих людей, уверен профессор политики социального обеспечения Бостонского университета Томас Бирн.