Newsweek: «достигли критической точки» — наплыв мигрантов обострил в Нью-Йорке кризис бездомности

Мэрия Нью-Йорка обратилась за помощью к федеральному правительству и конгрессу из-за сложившейся в городе чрезвычайной ситуации. Местная администрация признала, что испытывает серьёзные трудности с расселением прибывающих беженцев на фоне нерешённой проблемы с бездомными, пишет Newsweek.

Мэрия Нью-Йорка обратилась к региональным и федеральным властям с призывом о помощи. Город столкнулся с притоком тысяч мигрантов в условиях продолжающегося кризиса бездомности, пишет Newsweek.

Местная администрация решила «не допускать, чтобы кто-либо ночевал на улице», заявила журналистам заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальных служб Энн Уильямс-Исом. Но, по её словам, выполнять это обязательство стало сложнее после того, как накануне всего за один день в город прибыло более 900 человек.

«Я хочу, чтобы жители Нью-Йорка осознали, что мы находимся в чрезвычайной ситуации и в критической точке для системы, — сказала она. — Мы рассматриваем все варианты и собираемся принять наилучшие решения, какие только сможем».

Нью-Йорк уже потратил $1 млрд на размещение десятков тысяч беженцев. Ожидается, что расходы на «управление» притоком мигрантов в самый густонаселённый город Америки могут вырасти до $4,3 млрд к июню 2024 года, предупредила чиновница.

По данным мэрии, после недавней отмены Раздела 42 в город прибыло более 4 тыс. мигрантов. Параллельно с этим городу приходится разбираться со всплеском бездомности, который привёл к переполнению приютов.

Раздел 42 был принят при Дональде Трампе во время пандемии COVID-19. Эта мера позволила американским пограничникам высылать мигрантов, не давая им возможности запросить убежище, чтобы остановить потенциальное распространение заболевания, поясняет Newsweek.

После того как на днях Джо Байден подписал резолюцию, объявляющую об окончании в стране чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Раздел 42 прекратил своё действие. Критики опасались, что решение президента приведёт к хаосу в уже перегруженных приграничных районах, поэтому некоторые южные штаты объявили о своих планах по противодействию миграции до истечения указа, напоминает издание.

Уильямс-Исом призвала конгресс «выработать комплексную политику и практику, которые затрагивают границы страны и системы обработки просителей убежища». Она сказала, что её город не в состоянии справиться с кризисом в одиночку.

«Городские приюты оказались заполнены до предела, и мы исчерпали возможности по традиционным убежищам для мигрантов», — сказала чиновница. «Сейчас мы задействуем временные альтернативные варианты, включая спортивные залы и большие открытые пространства, чтобы немного облегчить ситуацию. Позвольте прояснить: мы не считаем эти убежища предпочтительными, но другого выбора у нас нет», — добавила она.

Между тем пользователи соцсетей обрушились с критикой на многие отели Нью-Йорка. Поводом стали сообщения, что некоторые заведения выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов, поскольку получают за содержание последних дополнительную прибыль — в среднем по $100 за ночь, обращает внимание Newsweek.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также оказался в центре скандала после того, как отправил некоторых мигрантов в учреждения за пределами города. Среди прочего беженцев пересилили в долину Гудзона и на север штата, вплоть до границы с Канадой.

Власти округа Рокленд объявили чрезвычайную ситуацию и потребовали от Нью-Йорка перестать присылать автобусы с мигрантами. По их словам, приезжие уже создают беспрецедентную нагрузку на школы, продовольственные склады, жилищные и социальные службы.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт также обратился с просьбой о помощи в разрешении миграционного кризиса. При этом оппоненты, в том числе Адамс, обвинили политика в том, что он саботирует работу администрации Байдена и намеренно шлёт автобусы с мигрантами в города, которыми управляют темнокожие.

В интервью Newsweek Эндрю Махалерис, пресс-секретарь Эббота, отверг обвинения Адамса. По его мнению, мэр Нью-Йорка «распространяет откровенную ложь», прекрасно зная, что мигранты решили поехать в его город-убежище добровольно.