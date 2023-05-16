Newsweek: отели Нью-Йорка выселили ветеранов в пользу мигрантов — к возмущению американцев

Отели штата Нью-Йорк выселили бездомных ветеранов армии США, чтобы разместить вместо них мигрантов. Правозащитники забили тревогу, подчёркивая несправедливость такой ситуации, ведь ветераны служили стране. По информации Newsweek, всё дело в прибыли. Заселение мигрантов даёт гостиницам на $100 больше из городской казны.

Отели Нью-Йорка выселяют бездомных ветеранов и размещают вместо них мигрантов. По информации Newsweek, такой шаг даёт им дополнительную выгоду в размере $100 за ночь с каждого номера.

Первой забила тревогу некоммерческая ветеранская организация Yerik Israel Toney Foundation. Она сообщила, что в одном из отелей штата Нью-Йорк выселили «почти две дюжины» ветеранов Вооружённых сил США, чтобы освободить место для мигрантов.

«Наши ветераны уже размещены в другом отеле из-за того, что происходит с мигрантами. Один из ветеранов позвонил мне… Он сообщил, что ему пришлось съезжать из-за того, что отель не смог продлить его пребывание. Потом я получила ещё один звонок», — цитирует Newsweek главу ветеранской организации Шарон Тоуни-Финч.

Издание поясняет, что Нью-Йорк давно пытался разобраться с проблемой бездомных. Однако сейчас на первое место встала проблема мигрантов. По официальным данным, в прошлом году в город прибыло около 60 тыс. беженцев. Затем их число стало расти ещё больше. Только за прошлую неделю эта цифра составила 4200 человек. Из-за такого небывалого наплыва все приюты забиты.

Мэр города Эрик Адамс надеется помочь мегаполису, направляя часть гостей в соседние округа. В случае согласия мигрантов обещают разместить там в местных гостиницах на срок до четырёх месяцев. За счёт казны Нью-Йорка. А вот ветеранам обещали жильё сроком на месяц и, выходит, обещания не сдержали. Теперь, по словам Шарон Тоуни-Финч, их доверие потеряно.

Пока нет точной информации, сколько получат гостиницы в пригородах Нью-Йорка за размещение мигрантов. По данным Newsweek, отелям Манхэттена город платит $190 за ночь. Учитывая, что ветеранская организация отдавала $88 за размещение бывших военнослужащих, разница очевидна.

«Эти ветераны служили нашей стране, давали клятву подвергать себя опасности, если потребуется,» — цитирует издание слова Дэвида Райли, командира отделения американского легиона в Нью-Йорке. «Они заслужили большего. Мы в долгу перед ними. Наша страна, наш штат, наши граждане в долгу перед ними».

Newsweek напоминает, что резкий приток беженцев на территорию Соединённых Штатов связан с окончанием действия Раздела 42, который был принят во время пандемии и давал возможность властям отправлять большую часть нежеланных гостей обратно. Теперь, когда самые жёсткие ограничения снимаются, некоторым регионам остаётся лишь готовиться к «гуманитарному кризису» и надеяться решить проблему, перенаправляя автобусы с мигрантами в другие города.