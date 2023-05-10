NBC News: в США готовятся к небывалому притоку иммигрантов

В США назревает новый иммиграционный кризис. В ближайшие дни закончится действие ограничений, известных как Раздел 42, после чего сдерживать волну мигрантов будет всё сложнее. NBC News сообщает, что национальный союз по патрулированию границ винит в проблемах политику Байдена, а группы по оказанию помощи мигрантам говорят, что их ресурсы уже на пределе.

Иммиграционные ограничения, известные как Раздел 42, будут сняты примерно через два дня. Власти заявляют, что растущее число мигрантов, к которому они готовились, уже на подходе. Включая окрестности Эль-Пасо, где всё больше людей теперь спят на улицах. В понедельник Министерство внутренней безопасности опубликовало заявление о том, что сегодня там начнётся целенаправленная операция по принуждению. Теперь некоторые, вроде Мариэн Кастро из Венесуэлы, переживают, что их депортируют.

МАРИЭН КАСТРО: Мне так страшно, что после всех жертв, которые я принесла, мне придётся вернуться обратно с моими тремя детьми.

А вот союз пограничного патрулирования винит политику Байдена в притоке мигрантов и обрушился с критикой на администрацию за то, что объявила о послаблениях раньше времени.

БРЭНДОН ДЖАДД, президент национального совета по патрулированию границ: Нельзя сообщать преступникам место проведения операции до её начала.

Здесь, в городе Браунсвилл в Техасе, где также объявлено чрезвычайное положение, группы по оказанию помощи мигрантам стараются не отставать.

АСТРИД ДОМИНГЕС, исполнительный директор Good Neighbor Settlement House: Да, наши ресурсы на пределе, поскольку мы не знаем, о каком количестве может идти речь после 11 мая.

Общественность всё ещё не оправилась после гибели восьми мигрантов из Венесуэлы в воскресенье, когда водитель врезался в них. Один из выживших, Габриэль Галлардо, потерял ногу.

ГАБРИЭЛЬ ГАЛЛАРДО: Мои мечты разрушены.

Он говорит, лежа на больничной койке. Его жена с двумя детьми молит о помощи из Колумбии в отчаянной надежде добраться до США. Жестокое и запутанное путешествие. А эти женщины из Венесуэлы говорят, что столкнулись с проблемами при использовании правительственного приложения для подачи заявления о предоставлении убежища. В таможенной и пограничной охране заявляют об увеличении числа встреч в связи с высоким спросом. «Вы регистрируетесь и вас выбрасывает», — говорит она.

Администрация Байдена настаивает на полной готовности к окончанию действия Раздела 42. Однако все представители местной власти настроены скептически.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.