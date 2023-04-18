Лидер ЕНП: Европа слепо соскальзывает в новый миграционный кризис

Евросоюз бессознательно дрейфует в направлении нового миграционного кризиса, несмотря на то что угроза критической ситуации очевидна, предостерегает лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. По его словам, в одну только Италию к марту прибыло на 300% больше мигрантов, чем за тот же период прошлого года. Между тем, другие страны ЕС смотрят на проблему сквозь пальцы, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер предупредил о последствиях недавнего увеличения числа беженцев, сообщает телеканал Das Erste. «ЕС неосознанно соскальзывает в новый миграционный кризис, хотя быстро растущее миграционное давление очевидно», — сказал он в беседе с немецкими журналистами.

По словам Вебера, с января по март в Италию прибыло более чем на 300% больше мигрантов, чем за первые три месяца предыдущего года. «Италия уже объявила чрезвычайное положение — а другие страны ЕС смотрят на это сквозь пальцы. Мы не должны оставлять Италию в одиночестве», — подчеркнул Вебер.

Вследствие нынешнего развития событий лидер ЕНП призывает к переговорам между ЕС и Тунисом о втором пакте о беженцах по образцу соглашения с Турцией. «По аналогии с турецким соглашением, банды контрабандистов должны быть совместными усилиями лишены этого ремесла», — призывает Вебер. Охрана границ и контроль, а также отказ от нелегальных мигрантов должны, наконец, заработать, настаивает он. Для этого Еврокомиссии необходимо быстро провести переговоры о новых соглашениях о репатриации. Сотни тысяч нелегальных мигрантов должны быть выдворены, но остаются в ЕС, потому что их родная страна не принимает их обратно.

Как поясняет Das Erste, предпосылкой для такого требования являются недавно зарегистрированные изменения в использовании различных маршрутов в направлении Европы. В январе и феврале европейское агентство по охране границ Frontex уже сообщало о значительном увеличении числа мигрантов, прибывающих в Италию и на Мальту по так называемому центральному средиземноморскому маршруту. Напротив, было зарегистрировано снижение числа мигрантов, например, на западно-балканском маршруте или на западно-средиземноморском маршруте в направлении Испании.

Ссылаясь на недавний отчет Frontex, немецкий телеканал сообщает о том, что Тунис заменил Ливию в качестве основной страны переправки мигрантов. Согласно отчёту, 57% прибывших в Италию отправились в Тунис на лодках контрабандистов. При этом Frontex ожидает, что показатель 2022 года в 330 тыс. мигрантов в этом году может быть достигнут уже летом.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на прошлой неделе выразил тревогу в отношении рисков, связанных с беженцами на лодках на центральном средиземноморском маршруте. С 2014 года более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, в том числе более 20 тыс. на маршруте в направлении Италии и Мальты, сказал Тюрк. По его словам, наблюдается также «резкое увеличение числа отчаявшихся людей, рискующих своей жизнью».

Фолькер Тюрк призывает к расширению возможностей для легальной иммиграции, лучшему распределению ответственности, обеспечению безопасной и быстрой высадки всех спасённых, а также к независимому мониторингу миграционной политики, сообщает немецкий телеканал Das Erste.