Лидер ЕНП: Европа слепо соскальзывает в новый миграционный кризис
Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер предупредил о последствиях недавнего увеличения числа беженцев, сообщает телеканал Das Erste. «ЕС неосознанно соскальзывает в новый миграционный кризис, хотя быстро растущее миграционное давление очевидно», — сказал он в беседе с немецкими журналистами.
По словам Вебера, с января по март в Италию прибыло более чем на 300% больше мигрантов, чем за первые три месяца предыдущего года. «Италия уже объявила чрезвычайное положение — а другие страны ЕС смотрят на это сквозь пальцы. Мы не должны оставлять Италию в одиночестве», — подчеркнул Вебер.
Вследствие нынешнего развития событий лидер ЕНП призывает к переговорам между ЕС и Тунисом о втором пакте о беженцах по образцу соглашения с Турцией. «По аналогии с турецким соглашением, банды контрабандистов должны быть совместными усилиями лишены этого ремесла», — призывает Вебер. Охрана границ и контроль, а также отказ от нелегальных мигрантов должны, наконец, заработать, настаивает он. Для этого Еврокомиссии необходимо быстро провести переговоры о новых соглашениях о репатриации. Сотни тысяч нелегальных мигрантов должны быть выдворены, но остаются в ЕС, потому что их родная страна не принимает их обратно.
Как поясняет Das Erste, предпосылкой для такого требования являются недавно зарегистрированные изменения в использовании различных маршрутов в направлении Европы. В январе и феврале европейское агентство по охране границ Frontex уже сообщало о значительном увеличении числа мигрантов, прибывающих в Италию и на Мальту по так называемому центральному средиземноморскому маршруту. Напротив, было зарегистрировано снижение числа мигрантов, например, на западно-балканском маршруте или на западно-средиземноморском маршруте в направлении Испании.
Ссылаясь на недавний отчет Frontex, немецкий телеканал сообщает о том, что Тунис заменил Ливию в качестве основной страны переправки мигрантов. Согласно отчёту, 57% прибывших в Италию отправились в Тунис на лодках контрабандистов. При этом Frontex ожидает, что показатель 2022 года в 330 тыс. мигрантов в этом году может быть достигнут уже летом.
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на прошлой неделе выразил тревогу в отношении рисков, связанных с беженцами на лодках на центральном средиземноморском маршруте. С 2014 года более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, в том числе более 20 тыс. на маршруте в направлении Италии и Мальты, сказал Тюрк. По его словам, наблюдается также «резкое увеличение числа отчаявшихся людей, рискующих своей жизнью».
Фолькер Тюрк призывает к расширению возможностей для легальной иммиграции, лучшему распределению ответственности, обеспечению безопасной и быстрой высадки всех спасённых, а также к независимому мониторингу миграционной политики, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
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