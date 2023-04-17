Spiegel: забор на границе нужен финнам для защиты от нелегальных мигрантов, а не от «вторжения России»

Менее чем через две недели после вступления в НАТО Финляндия начала строительство забора на границе с Россией, сообщает Der Spiegel. Работы по возведению первого участка трёхметрового заграждения, оснащённого колючей проволокой, проводятся в приграничном городе Иматра. По словам руководителя проекта, заграждение необходимо не для защиты от «гипотетического российского вторжения», а для обеспечения более надёжного пограничного контроля и противодействия нелегальной иммиграции.

Менее чем через две недели после вступления в НАТО Финляндия начала строительство забора на границе с Россией. Работы по возведению первого участка трёхметрового заграждения, оснащённого колючей проволокой, проводятся в Иматре, в 250 км к северо-востоку от столицы. Решение о возведении забора правительство Финляндии приняло в прошлом году. Стоимость строительства оценивается в €380 млн, пишет Der Spiegel.

Руководитель проекта строительства Исмо Курки заявил, что заграждение необходимо не для защиты от «гипотетического российского вторжения», а для «обеспечения более надёжного пограничного контроля». По его словам, целью строительства является защита примерно 200 км важнейших участков границы общей протяжённостью почти 1300 км.

Как отмечает издание, Финляндия опасается, что российские пограничники будут массово пропускать мигрантов в сторону финской границы — подобно тому, как это якобы делали власти Белоруссии на границе с Польшей. До сих пор финско-российская граница, которая проходит по обширным лесным массивам, была отмечена лишь невысоким забором из проволочной сетки, предназначенным для остановки крупного рогатого скота и других домашних животных, но не людей.

«Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остаётся стабильной на данный момент», — заявил генерал пограничной службы Финляндии Яри Толппанен. Однако ввиду изменившейся ситуации в области безопасности, по его словам, страна должна «усилить контроль над границей». «И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля», — добавил он.

В прошлом году Финляндия зафиксировала 30 случаев незаконного пересечения границы, в то время как российская сторона пресекла около 800 попыток, сообщили в пограничной службе Финляндии. Через несколько месяцев после начала конфликта на Украине власти Финляндии подали заявку на вступление в НАТО. В начале апреля страна официально стала членом Североатлантического альянса, передаёт Der Spiegel.