CBS News: на фоне предстоящего наплыва мигрантов администрация Байдена отправляет на южную границу 1500 военных

Администрация президента США Джо Байден приняла решение направить на южную границу 1500 военных, сообщает CBS News. Как поясняется в материале, на следующей неделе истекает действие раздела 42, который был введён во время пандемии для сдерживания потока мигрантов в США, и теперь американские власти ожидают очередного их наплыва.

Мы хотим начать с новости о том, что администрация Байдена отправляет на южную границу дополнительно 1500 военнослужащих регулярных сил морской пехоты и армии США. Они станут дополнением к уже находящимся там 2500 членам Национальной гвардии.



Это решение было принято на фоне предстоящего наплыва мигрантов, который ожидается на следующей неделе, после того как истечёт действие введённого в период пандемии ограничения, известного как раздел 42.



Пентагон заявляет, что войска не будут выполнять правоохранительные функции, хотя некоторые будут вооружены. Цель — высвободить сотрудников Пограничного патруля, чтобы те могли выполнять свою работу.



Согласно разделу 42, под предлогом защиты здоровья населения правоохранительным органам были предоставлены широкие полномочия не пускать в страну сотни тысяч человек, в том числе соискателей убежища.



На следующей неделе, как только действие этого раздела истечёт, ожидается, что ежедневно (на границу. — ИноТВ) начнут прибывать дополнительно тысячи человек.



На прямой связи из Белого дома этим вечером у нас корреспондент CBS News Вэйцзя Цзян. Добрый вечер, Вэйцзя!



ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Нора! Администрация Байдена заявляет, что на фоне грядущих изменений данной политики контрабандисты уже пользуются текущим положением дел, обещая мигрантам более лёгкий вход с США. Таким образом они усугубляют ситуацию с ожидаемым наплывом (иммигрантов. — ИноТВ). А республиканцы говорят, что этот кризис уже наступил.



Сейчас ежедневно на южную границу прибывают тысячи мигрантов, и ожидается, что их число возрастёт. Около 1500 военных могут быть задействованы уже в следующую среду, всего за день до истечения срока действия раздела 42.



ПАТРИК РАЙДЕР, пресс-секретарь Пентагона: В свете изменений, которые произойдут 11 мая, и ожидаемой волны Министерство внутренней безопасности связалось с нами и запросило эту поддержку.



Солдаты будут обеспечивать логистическую поддержку в течение 90 дней и не будут заниматься обработкой мигрантов. Некоторые из них будут вооружены в целях самообороны.



Администрация готовится к тому, что на следующей неделе южную границу будут пересекать до 10 тысяч мигрантов, то есть среднесуточный показатель увеличится почти вдвое по сравнению с мартом. В последнее время на границу ежедневно прибывает более 7 тысяч мигрантов.



ТОНИ ГОНСАЛЕС, конгрессмен-республиканец: Раздел 42 вполне можно было уже отменить.



Республиканец Тони Гонсалес представляет некоторые части округа Эль-Пасо, который сейчас наблюдает 134-процентный рост числа мигрантов на границе. Сотни спят на тротуарах и в переулках. Многие стремятся получить убежище в США.



ТОНИ ГОНЗАЛЕС: Решать это нужно не за счёт отправки американских войск на границу, чтобы они, вероятно, ничего не делали. Администрации следует отправить на границу судей, а последним нужно рассматривать дела о предоставлении убежища в течение нескольких дней, а не лет.



В понедельник губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что он вновь будет отправлять автобусы с мигрантами в контролируемые демократами города. Мэры Чикаго и Нью-Йорка заявили, что у них нет мест.



ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН: Что администрация делает, чтобы помочь правительствам штатов и местным властям подготовиться к ожидаемого наплыву?



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: К сожалению, губернатор Эбботт продолжает играть в политику с мигрантами и американским народом. Мы поддерживаем контакт как с правительствами штатов, так и с местными властями, чтобы помочь им любым возможным для нас способом.



ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН: Белый дом заявил, что судьи и адвокаты направляются к границе, чтобы разбираться с делами об ускоренной депортации. Лица, которые не подойдут для предоставления убежища, будут быстро депортированы в течение нескольких дней или недель. Нора.



Вэйцзя Дзян, большое вам спасибо.

Дата публикации 03 мая 2023 года.