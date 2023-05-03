CBS News: на фоне предстоящего наплыва мигрантов администрация Байдена отправляет на южную границу 1500 военных
Это решение было принято на фоне предстоящего наплыва мигрантов, который ожидается на следующей неделе, после того как истечёт действие введённого в период пандемии ограничения, известного как раздел 42.
Пентагон заявляет, что войска не будут выполнять правоохранительные функции, хотя некоторые будут вооружены. Цель — высвободить сотрудников Пограничного патруля, чтобы те могли выполнять свою работу.
Согласно разделу 42, под предлогом защиты здоровья населения правоохранительным органам были предоставлены широкие полномочия не пускать в страну сотни тысяч человек, в том числе соискателей убежища.
На следующей неделе, как только действие этого раздела истечёт, ожидается, что ежедневно (на границу. — ИноТВ) начнут прибывать дополнительно тысячи человек.
На прямой связи из Белого дома этим вечером у нас корреспондент CBS News Вэйцзя Цзян. Добрый вечер, Вэйцзя!
ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Нора! Администрация Байдена заявляет, что на фоне грядущих изменений данной политики контрабандисты уже пользуются текущим положением дел, обещая мигрантам более лёгкий вход с США. Таким образом они усугубляют ситуацию с ожидаемым наплывом (иммигрантов. — ИноТВ). А республиканцы говорят, что этот кризис уже наступил.
Сейчас ежедневно на южную границу прибывают тысячи мигрантов, и ожидается, что их число возрастёт. Около 1500 военных могут быть задействованы уже в следующую среду, всего за день до истечения срока действия раздела 42.
ПАТРИК РАЙДЕР, пресс-секретарь Пентагона: В свете изменений, которые произойдут 11 мая, и ожидаемой волны Министерство внутренней безопасности связалось с нами и запросило эту поддержку.
Солдаты будут обеспечивать логистическую поддержку в течение 90 дней и не будут заниматься обработкой мигрантов. Некоторые из них будут вооружены в целях самообороны.
Администрация готовится к тому, что на следующей неделе южную границу будут пересекать до 10 тысяч мигрантов, то есть среднесуточный показатель увеличится почти вдвое по сравнению с мартом. В последнее время на границу ежедневно прибывает более 7 тысяч мигрантов.
ТОНИ ГОНСАЛЕС, конгрессмен-республиканец: Раздел 42 вполне можно было уже отменить.
Республиканец Тони Гонсалес представляет некоторые части округа Эль-Пасо, который сейчас наблюдает 134-процентный рост числа мигрантов на границе. Сотни спят на тротуарах и в переулках. Многие стремятся получить убежище в США.
ТОНИ ГОНЗАЛЕС: Решать это нужно не за счёт отправки американских войск на границу, чтобы они, вероятно, ничего не делали. Администрации следует отправить на границу судей, а последним нужно рассматривать дела о предоставлении убежища в течение нескольких дней, а не лет.
В понедельник губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что он вновь будет отправлять автобусы с мигрантами в контролируемые демократами города. Мэры Чикаго и Нью-Йорка заявили, что у них нет мест.
ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН: Что администрация делает, чтобы помочь правительствам штатов и местным властям подготовиться к ожидаемого наплыву?
КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: К сожалению, губернатор Эбботт продолжает играть в политику с мигрантами и американским народом. Мы поддерживаем контакт как с правительствами штатов, так и с местными властями, чтобы помочь им любым возможным для нас способом.
ВЭЙЦЗЯ ДЗЯН: Белый дом заявил, что судьи и адвокаты направляются к границе, чтобы разбираться с делами об ускоренной депортации. Лица, которые не подойдут для предоставления убежища, будут быстро депортированы в течение нескольких дней или недель. Нора.
Вэйцзя Дзян, большое вам спасибо.
Дата публикации 03 мая 2023 года.
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