ABC News: миграционный кризис на южной границе США усугубляется — но худшее ещё впереди

Американские власти в последние недели снова начали фиксировать приток мигрантов: администрации многих городов уже бьют тревогу, предупреждая, что им просто негде размещать такое количество приезжих, передаёт ABC News. Между тем, по данным канала, многие чиновники ожидают, что ситуация усугубится ещё сильнее — ведь уже менее чем через две недели прекратит своё действие введённый Дональдом Трампом режим, который ограничивал миграционный поток.

До прекращения действия введённого во время пандемии миграционного режима остаётся меньше двух недель — и кризис на границе с Мексикой вновь обостряется: многие города, включая Нью-Йорк, Чикаго и техасский Браунсвилл, заявляют, что уже не справляются с притоком мигрантов. С подробностями — корреспондент ABC Зорин Ша, которая выходит с нами на прямую связь.

Доброе утро, Зорин!

ЗОРИН ША, корреспондент ABC News: А в приграничных городах наблюдают серьёзный рост статистики: на южной границе страны только за период с октября прошлого года до сих пор было зафиксировано больше 1,2 миллиона случаев обнаружения мигрантов. А поскольку миграционный режим эпохи Трампа должен будет прекратить своё действие всего через две недели, чиновники опасаются, что ситуация усугубится ещё сильнее.

Приграничные города сталкиваются с последствиями фиксирующегося в последние дни роста случаев пересечения границы. Администрация города Браунсвилл, штат Техас, объявила о бедствии — а тем временем по всей стране чиновники, в том числе и из партии президента, просят федеральные власти помочь им до того, как прекратит своё действие режим Раздела 42*, который будет оставаться в силе меньше двух недель.

НУРИТ ГАЛОНСКИ-ПИСАНА, исполняющая обязанности мэра Браунсвилла: Мы принимаем меры по обеспечению безопасности и комфорта для всех жителей нашего города вне зависимости от их происхождения и миграционного статуса.

Режим Раздела 42, установленный при Трампе после начала пандемии коронавируса, обеспечивает властям возможность выдворять мигрантов в сжатые сроки — ещё до того, как они успевают подать запрос на предоставление убежища. По мнению многих чиновников, когда этот режим прекратит своё действие, число случаев обнаружения мигрантов на южной границе вырастет ещё сильнее.

ГЛОРИЯ ЧАВЕС, старший сотрудник пограничной службы, сектор Рио-Гранде: В нашу зону ответственности входит забота о безопасности, гигиене, пропитании и здоровье мигрантов.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявляет, что власти ожидают притока мигрантов, пытающихся пересечь границу, но настаивает на том, что прекращение действия режима Раздела 42 не окажет никакого влияния на количество людей, которые будут пропущены в страну.

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Пропаганда, которую распространяют контрабандисты, перевозящие нелегальных мигрантов, — это ложь. Внесу ясность: наша граница не открыта, и после 11 мая открытой не станет.

В свою очередь, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что переброска мигрантов в город на автобусах его разрушила — и прямо раскритиковал администрацию Байдена.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Конкретных планов от Белого дома мы так и не увидели. У нас же вот-вот отменят режим Раздела 42. «Будем надеяться» — это никакой не план.

А в Чикаго чиновники опасаются, что худшее ещё впереди.

БРЭНДИ КНАЗЗИ, глава департамента по делам семьи и соцобеспечению администрации Чикаго: Наша инфраструктура уже перегружена. Сомнений быть не может: мы имеем дело с притоком мигрантов, и пика мы ещё не достигли.

Поскольку миграционные центры города заполнены до предела, некоторым семьям теперь приходится ночевать в полицейских участках прямо на полу.

ЗОРИН ША: Во всех этих городах есть и гражданские инициативы, помогающие мигрантам. В одной такой организации в Чикаго говорят, что будут поддерживать мигрантов и окажут им тёплый приём. Но главный вопрос здесь — справятся ли они с резким скачком численности мигрантов, который, как ожидают многие, произойдёт после того, как режим Раздела 42 прекратит 11 мая своё действие? Джио?

И это действительно главный вопрос, Зорин. Большое вам спасибо за репортаж.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2023 года.