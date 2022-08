Hill: больше половины американцев сомневаются, что смогут платить за жильё

Как показали результаты недавнего опроса, 62% американцев в той или иной степени испытывают обеспокоенность в отношении того, смогут ли они покрывать расходы на оплату своего жилья в будущем году. Примерно столько же респондентов признались, что им уже сейчас иногда не хватает денег на такие базовые потребности, как еда и жильё, либо с трудом удаётся протянуть от зарплаты до зарплаты, пишет The Hill.

Больше половины американцев обеспокоены тем, смогут ли они оплачивать своё жильё в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который был организован в США в июне этого года финансовой компанией Freddie Mac, сообщает The Hill.



В опросе участвовали 2000 взрослых жителей из разных штатов, поясняется в статье. При этом 62% из них заявили, что они в той или иной степени испытывают обеспокоенность в отношении того, смогут ли они покрывать расходы на оплату своего жилья в будущем году. Кроме того, 69% американцев беспокоятся из-за более высоких цен на жильё в целом.



Комментируя расценки на аренду жилья в США, 58% респондентов рассказали, что их арендная плата за последний год выросла на фоне общего скачка инфляции. При этом 6% заявили, что она увеличилась в целом на 30% и более, говорится в статье.



По словам 20% опрошенных, из-за повышения арендной платы очень выросла вероятность того, что они не смогут внести платежи за жильё в срок. И ещё 38% респондентов признали, что из-за роста цен такая ситуация стала более вероятной, чем раньше, пишет The Hill.



Согласно результатам опроса, в целом наибольшие опасения у американцев сейчас вызывает надвигающийся экономический спад — это подтвердили 84% респондентов. Кроме того, 77% опрошенных опасаются роста процентных ставок, а половина американцев боятся потерять работу.



Что касается реальных доходов, около 61% респондентов заявили, что им иногда не хватает денег на такие базовые потребности, как еда и жильё, либо они с трудом держатся от зарплаты до зарплаты и полученных денег «хватает только на то, чтобы прожить», сообщает The Hill.