CGTN: Венгрия выступает за переговоры и осуждает отправку любого оружия на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью CGTN, что его страна осуждает решение США отправить на Украину кассетные боеприпасы, поскольку они несут серьёзную угрозу для населения. Венгрия выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта и не поддерживает любые поставки оружия на Украину, поскольку это приводит лишь к росту числа жертв, также подчеркнул дипломат.

Недавно Соединённые Штаты приняли решение направить на Украину кассетные боеприпасы. Какую позицию по этому вопросу занимает Венгрия?



ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел и торговли Венгрии: Если говорить в целом, то мы против использования такого оружия, поскольку эти боеприпасы чрезвычайно опасны и могут создать очень серьёзную угрозу для жизни мирного населения. Поэтому мы не случайно присоединились к глобальной инициативе по запрету кассетных бомб. Так что мы категорически недовольны решением Соединённых Штатов в этом отношении. Мы считаем, что такое решение может принести лишь новые страдания и новые жертвы.



В более широком плане — мы совершенно не одобряем поставки любого оружия на Украину. Вероятно, мы единственное государство, входящее в состав НАТО, которое не отправляет оружие на Украину и не позволяет осуществлять транзит оружия непосредственно на Украину через свою территорию. И причина заключается том, что мы убеждены: на Украину нужно нести мир, а не оружие. Чем больше вооружений будет отправлено на Украину, тем дольше будет продолжаться этот конфликт, и чем дольше он будет продолжаться, тем больше людей погибнет.



Ранее в этом году в беседе с нами вы выразили предположение, что США и Россия могли бы начать прямые переговоры. Однако этого не происходит. Вы по-прежнему на этом настаиваете? И почему?



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Да, к сожалению, этого не происходит. Хотя для всех было бы гораздо лучше, если бы эти переговоры могли состояться. Мы не видим никакого решения, которого можно было бы достичь на поле боя, — мы видим только решение за столом переговоров. Мы видим только дипломатическое решение. А те, кто заявляет о поиске решения на поле боя, — я думаю, они сами не знают, о чём говорят.



Потому что они обычно говорят о том, что для начала мирных переговоров «не подходят обстоятельства». Но у меня к ним вопрос: а что вы меняете для того, чтобы можно было начать мирные переговоры? Какого развития ситуации мы ждём, что ещё могло бы её улучшить?



Поскольку, вы понимаете, я имею в виду, что на поле боя невозможно найти решение. Однако в ходе боёв всегда есть потери, и чем больше дней они продолжаются — тем больше будет жертв. Поэтому мы обязаны это остановить. Мы обязаны это остановить ради всех.



Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.