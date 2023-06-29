CNBC: глава МИД Венгрии назвал попытки экономического противостояния Европы Китаю самоубийством

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что любой шаг в сторону размежевания или даже снятия рисков в отношениях с Китаем станет для Европы «самоубийством». Как передаёт CNBC, Сийярто отметил, что Венгрия, чьи отношения с Пекином заметно теплее, чем у других европейских стран, не рассматривает Китай ни как угрозу, ни как риск — и поэтому не видит причин с ним бороться.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что любой шаг в сторону размежевания или даже снятия рисков в отношениях с Китаем станет для Европы актом «самоубийства». Как сообщает CNBC, по мнению Петера Сийярто, сокращение связей с Пекином — одним из крупнейших торговых партнеров Европы и основным источником прямых иностранных инвестиций — фактически уничтожит экономику региона.



«И окончательное размежевание, и даже так называемое снижение рисков были бы для европейской экономики самоубийством, — сказал Сийярто ведущему CNBC Сэму Вадасу на ежегодной конференции Всемирного экономического форума в китайском Тяньцзине. — Как можно размежеваться, не убив при этом европейскую экономику?»



Европейские лидеры никак не сформулируют последовательную стратегию по Китаю, при этом некоторые государства вторят призывам США к полному размежеванию с Пекином, а другие предпочитают более мягкий подход, подразумевающий лишь снижение рисков. Этот вопрос требует от Европы сложной политической эквилибристики и компромиссов. С одной стороны, Европа зависит от США в поддержке Украины, с другой — имеет важные экономические связи с Пекином. По данным Евростата, в 2022 году Китай стал крупнейшим экспортером в ЕС и третьим по величине импортером.



Сийярто, со своей стороны, подчеркнул, что Венгрия, чьи отношения с Пекином заметно теплее, чем у других европейских стран, не рассматривает Китай ни как угрозу, ни как риск — и поэтому не видит причин с ним бороться.



«Мы видим в Китае страну, из сотрудничества с которой можно извлечь немало выгоды», — сказал он.



Пекин — крупнейший торговый партнер Будапешта вне Европейского союза и его инвестор номер один. Сийярто ожидает, что прямые инвестиции Китая в венгерскую экономику в этом году удвоятся с €6,5 млрд до €13 млрд.



Прошлогодний приток во многом был обусловлен крупнейшими в истории страны инвестициями в новый аккумуляторный завод китайской компании Contemporary Amperex Technology. Ожидается, что он будет обслуживать действующих в стране автопроизводителей, включая Mercedes-Benz, BMW и VW.



По мнению Сийярто, эти инвестиции подчеркивают ключевую роль Венгрии в автомобильной промышленности Европы и ее стратегическое значение в регионе — особенно в связи с переходом автопроизводителей на электромобили.



«Эти крупные китайские инвестиции хлынули в Венгрию из-за того, что у нас в стране присутствуют немецкие автопроизводители», — сказал Сийярто.



«Поэтому всякий раз, когда министр иностранных дел Германии заговаривает о размежевании, руководители немецких автоконцернов звонят мне, чтобы убедить своих китайских поставщиков перебраться в Венгрию», — продолжил он.



«Есть огромный разрыв между политическим впечатлением и реальностью на местах. Размежевание убьет европейскую экономику и нанесет серьезный ущерб экономике Германии», — подчеркнул Сийярто.



Назвав политическую атмосферу в Европе «крайне идеологизированной и донельзя эмоциональной», Сийярто сказал, что относиться к Китаю как к сопернику бессмысленно. Он призвал других европейских лидеров взглянуть правде в глаза и занять рациональную позицию.



«Очевидно, что если мы намерены с Китаем соперничать, если вы видите в Китае конкурента, то мы, европейцы, ему проиграем, — сказал он. — Почему бы нам не вернуться к основам рациональности, здравого смысла, реальности и прагматизма, и почему бы нам не упрочить наши отношения с Китаем ещё больше?»



При этом союзники Венгрии по блоку всё чаще критикуют Китай за напористое поведение — особенно в связи с напряжённостью вокруг Тайваня и тем, что в украинском конфликте Пекин поддерживает Россию.