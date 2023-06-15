Bild: «министр деиндустриализации» — за слова о важности российского газа Хабеку досталось и от оппозиции, и от правящей коалиции

В 2024 году истекает транзитный договор между Россией и Украиной, через которую многие страны Восточной Европы всё ещё получают газ. Роберт Хабек предупреждает, что если транзит прекратится, то Германии, согласно планам ЕС, придётся остановить свою промышленность для снабжения топливом соседей. Заявление министра экономики вызвало критику как оппозиции, так и входящих в правящую коалицию партий.

Роберт Хабек предупредил собравшихся на Восточногерманском экономическом форуме об угрожающем Восточной Европе дефиците газа, так как транзитный контракт между Россией и Украиной истекает. «Если бы российский газ не поступал в Восточную Европу в том же объёме, в каком он до сих пор проходит через Украину, то в силу бы вступили соглашения ЕС: прежде чем люди там замёрзнут, нам придётся снизить объёмы производства или даже полностью остановить предприятия», — цитирует министра экономики Германии издание Bild.

Заявление было встречено критикой не только со стороны оппозиции, но и из партии, входящей в коалицию. «Я удивлён заявлением Роберта Хабека. Ведь он поклялся, что посвятит свою энергию благополучию немецкого народа, умножит его пользу и защитит от вреда. Но если он и дальше воздерживается от использования газовых месторождений в Германии, то он не делает того, что в его силах, чтобы помочь и своим европейским партнёрам», — заявил изданию Вольфганг Кубики, вице-спикер бундестага и член СвДП.

Из-за возможного энергетического кризиса Кубики вновь поставил вопрос о продлении службы атомных электростанций. «Тот факт, что мы продолжаем производить электроэнергию из газа вместо использования ядерной энергетики, к сожалению, имеет мало общего с ответственной и ориентированной на конкретные решения энергетической политикой», — заявляет Кубики. Его поддерживает и коллега по СвДП Геральд Ульрих. «Продолжение эксплуатации атомных электростанций позволило бы сэкономить газ, но Германия отказалась от этой возможности проявить солидарность», — цитирует политика издание Bild.

Не меньше возмущена и оппозиция. Андреас Шойер, бывший министр транспорта, ныне депутат от ХСС назвал Хабека «министром деиндустриализации» и предложил вместо отключения промышленности покончить с коалицией светофора. Христианский демократ Эрвин Рюддель обвинил партию зелёных в том, что они прокладывают Германии «путь к обществу бедности», и потребовал «больше протестовать против этого безумия».

По информации издания Bild, Роберт Хабек в своём выступлении сослался на появившийся в 2019 году «Чрезвычайный план — Газ», в нём предусмотрено, что члены Евросоюза обязаны помогать друг другу в случае дефицита газа. Издание напоминает, что такие страны, как Австрия и Венгрия, ориентируются на использование российского газа, всё ещё поступающего через Украину, и после окончания транзитного контракта между Россией и Украиной и невозможности других маршрутов должны будут получить поддержку от своих соседей.