Bild: «министр деиндустриализации» — за слова о важности российского газа Хабеку досталось и от оппозиции, и от правящей коалиции
Роберт Хабек предупредил собравшихся на Восточногерманском экономическом форуме об угрожающем Восточной Европе дефиците газа, так как транзитный контракт между Россией и Украиной истекает. «Если бы российский газ не поступал в Восточную Европу в том же объёме, в каком он до сих пор проходит через Украину, то в силу бы вступили соглашения ЕС: прежде чем люди там замёрзнут, нам придётся снизить объёмы производства или даже полностью остановить предприятия», — цитирует министра экономики Германии издание Bild.
Заявление было встречено критикой не только со стороны оппозиции, но и из партии, входящей в коалицию. «Я удивлён заявлением Роберта Хабека. Ведь он поклялся, что посвятит свою энергию благополучию немецкого народа, умножит его пользу и защитит от вреда. Но если он и дальше воздерживается от использования газовых месторождений в Германии, то он не делает того, что в его силах, чтобы помочь и своим европейским партнёрам», — заявил изданию Вольфганг Кубики, вице-спикер бундестага и член СвДП.
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