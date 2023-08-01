Бывший советник Пентагона: ставка Украины на западное «чудо-оружие» не оправдалась — русские находят способы его уничтожить

Российские войска продемонстрировали, что могут противостоять европейской и американской военной технике, поставляемой Киеву, включая «Леопарды 2» и HIMARS, , заявил в интервью YouTube-каналу London Real экс-советник Пентагона и ЦРУ Джеймс Рикардс. Он уверен, что если истребители F-16 когда-нибудь доберутся до фронта, то их ждёт аналогичный исход.

ДЖЕЙМС РИКАРДС, бывший советник ЦРУ и Пентагона: На днях я видел горящий танк «Леопард». Я имею в виду «Леопард 2» — современный немецкий танк, новая дивизионная единица. Так вот русские их уничтожают.

Британские ракеты и американские системы HIMARS, мобильная дальнобойная артиллерия, которая действительно больше похоже на ракетную батарею, но выглядит как большое артиллерийское орудие. Русские придумали, как отключить им GPS.

Полагаю, это (процесс работы HIMARS. — ИноТВ) напоминает пуск крылатой ракеты из пушки. Очень мощное оружие. Но стоит отключить GPS, снаряд не знает, куда лететь, и не наносит положенного вреда. Их сбивают, и с F-16 будет то же самое, если конфликт не закончится раньше (чем Вашингтон поставит истребители ВСУ. — ИноТВ).

А тем временем Зеленский выклянчивает боеприпасы. Украинское наступление началось буквально неделю назад. Оно с треском проваливается. Потери высокие. Танки, о которых я говорил, уничтожаются. Большая часть украинских бронетанковых сил — это старые русские танки, кажется, Т-62. Их взрывают, когда они оказываются в открытом поле. У них нет прикрытия с воздуха, и русские их уничтожают.

В общем, всё это так называемое чудо-оружие не работает. И что сейчас выпрашивает Зеленский? Боеприпасы. Ведь даже от высокотехнологичной пушки нет никакого толка без снарядов. И США предоставили…

США умоляют Южную Корею: «Не могли бы вы прислать им (Украине. — ИноТВ) боеприпасы?». А Южная Корея в ответ: «Ну, мы отправим их в Польшу, и, возможно, они смогут их передать. Мы не хотим пачкать руки». Но часть поставок всё же идёт из Южной Кореи.

Между тем поляки, британцы и американцы выходят и говорят: «Секундочку, чья экономика страдает? Чьи арсеналы истощаются? Кто тратит все деньги? Кто разоряет нашу экономику? Это США и наши союзники, а не русские!».

И все (американские и европейские чиновники. — ИноТВ) принялись говорить: «Давайте позвоним на завод и закажем ещё снарядов». Не получится. Мы давно закрыли сборочные линии и расходуем наши арсеналы. Вы знаете, сколько времени требуется, чтобы переоборудовать фабрику и начать производить что-то после её закрытия? Около двух лет.

Так что (к тому времени. — ИноТВ) конфликт закончится. Простите, что останавливаюсь на этом так подробно, но суть в том, что каждая отдельная цель или показатель, установленные США, не сбылись для русских и сбылись для США. Именно мы истощаем запасы, тратим деньги и терпим неудачу.

Дата публикации 30 июля 2023 года.