Польский генерал: «громко сказано» — украинское «контрнаступление» слишком скромное, чтобы его так называть

Украинский конфликт зашёл в тупик, более того, принимать желаемое за действительное, то есть говорить об контрнаступлении Киева не стоит, потому что его просто-напросто нет, заявил генерал Роман Полько. Польский военный не исключает, что возможно осенью дело дойдёт до более масштабных операций со стороны Украины, но даже если этого не случится, Запад всё равно не даст своего согласия на территориальные уступки в пользу Москвы, сообщает RMF24.

Польский генерал Роман Полько уверен, что украинское контрнаступление чересчур скромное, чтобы заслужить такое определение. «Контрнаступление это слишком громко сказано, контрнаступление по определению — это действие по всему фронту с участием крупных сил, проведение операций, которые однозначно демонстрируют то, что инициатива была перехвачена. Это не очень-то заметно», — объяснил военный в беседе с Польским агентством печати. «Я хотел бы, я и сам иногда принимаю желаемое за действительное, но этого на самом деле не видно», — добавил он.

По его словам, сложно определить, почему дело обстоит именно так. Американцы уверяют, что Киев получил всё, что хотел для осуществления масштабных наступательных операций. «Хотя, мы конечно знаем, что это не совсем так. Киев неоднократно запрашивал управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS, которые Вашингтон упорно отказывается предоставлять», — подчёркивает он.

Роман Полько считает, что разочаровывающих причин в масштабах украинского наступления может быть несколько. Возможно, дело в нехватке артиллерии, необходимой для «расчистки» подступа перед атакой главных войск. Также очевидно, что без контроля над небом, над полем боя проводить украинцам контрнаступление крайне сложно. При помощи своей авиации они могут лишь наносить удары по большинству точек и вступать в боевые действия с российской авиацией, но они не в состоянии создать реальную угрозу с воздуха.

Одновременно польский генерал не исключает, что дело до настоящего наступления всё же может дойти. «Столкновения, за которыми сегодня мы наблюдаем на фронте, могут быть только началом. Я надеюсь на то, что пока что это лишь зондирование, а осенью будет какая-то существенная атака, которая покажет прорыв и перехват инициативы со стороны Украины», — сказал он.

Военный также обратил внимание на то, что Москва стала более острожна в словах относительно украинского конфликта, и она преследует цель заморозки конфликта. «Северная Корея, Иран, Китай — думаю, эти страны устали от самой России. Тем более, что самой крупной из них, то есть Китаю, обострение этого конфликта явно не на руку», — подчеркнул он. По его словам, Китай намерен выстроить свою мощь на экономике, поэтому любой рост напряжённости в украинском конфликте лишь ослабил бы Пекин в этом вопросе.

Роман Полько, однако, не рассчитывает на быстрое окончание конфликта. По его оценкам, скорее всего дело дойдёт до тупиковой ситуации, а не до капитуляции одной из сторон. Одновременно он отметил, что Запад не даст своего согласия на территориальные уступки от Украины в пользу России, даже если шансы украинского контрнаступления будут невелики.