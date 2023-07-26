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НАТО успокаивает Варшаву: защитим каждый сантиметр территории альянса, в том числе польской

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал, что не знает, насколько серьёзно воспринимать слова Александра Лукашенко и Владимира Путина о возможной «экскурсии» ЧВК «Вагнер» в Польшу. Одновременно он заверил, что союз с Варшавой крепок, а в случае необходимости США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО, пишет Najwyzszy Czas.
НАТО успокаивает Варшаву: защитим каждый сантиметр территории альянса, в том числе польской
AP
Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что находящиеся в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» желают «сходить на экскурсию» в Польшу — в Варшаву и Жешув. В свою очередь, Владимир Путин уверен, что Польша мечтает о белорусских землях, и напомнил, что её западные территории — это «подарок» от Сталина, сообщает Najwyzszy Czas.
 
«Это ещё один из серии безответственных комментариев Лукашенко. Я могу только повторить… что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на ежедневном брифинге.
 
На вопрос Польского агентства печати, считает ли он слова Лукашенко и Путина о Польше предвестником дальнейших действий, Миллер ответил, что он не знает, насколько серьёзно их воспринимать. «Я единственно скажу, что есть только одна страна в регионе, которая продемонстрировала не только намерение, но и готовность вторжения к своим соседям, и это Россия, а не Польша или какая-либо другая страна в регионе. Следовательно, я хочу повторить, что наш союз с Польшей крепок и, если будет такая необходимость, мы, конечно, будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — подчеркнул Миллер.
 
Он также рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен предоставил Румынии похожие заверения о готовности США защищать НАТО ввиду атак на зерновые склады в дельте Дуная. Более того, США рассчитывают на поддержку Румынии в плане зерновой инициативы и возобновления транзита украинского зерна.
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