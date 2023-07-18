США теперь в Польше на постоянной основе: посол Бжезинский уверен, что Россия понимает значимость этого

На сегодняшний день оказание помощи Украине намного важнее, чем её членство в НАТО, до которого всё равно дело когда-то дойдёт, уверен американский посол в Варшаве Марк Бжезинский. В издании Rzeczpospolita он также признал, что, хотя восточный фланг альянса под угрозой, на настоящий момент у США нет планов по расширению программы Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала, к которой так хотела присоединиться Польша.

Хотя саммит НАТО в Вильнюсе сильно укрепил связи между Украиной и альянсом, но прежде, чем стать его членом, Киеву придётся провести соответствующие реформы, заявил в интервью Rzeczpospolita посол США в Варшаве Марк Бжезинский. Одновременно он подчеркнул, что он, как и американский президент Джо Байден, полностью уверен, что Украина сможет это сделать.

«Сейчас, однако, мы прежде всего сосредоточены на том, как оказывать поддержку Украине, как передавать ей оружие, необходимое для противостояния российской агрессии», — объяснил он. И продолжать это делать США намерены столько, сколько потребуется.

Американский посол также подчеркнул, что один из главных интересов Польши и США состоит в поддержке украинской нации и открытом подходе к её стремлению к интеграции с Западом.

В интервью он признал, что сегодня альянс сплочён сильнее, чем десятилетия назад, но тем не менее любые разногласия внутри НАТО в эпоху украинского конфликта лишние. «От споров между Польшей и Германией выигрывает только один человек — Путин. Это не служит единству Запада... Сегодня, когда мы сталкиваемся с величайшей угрозой в Европе со времён Второй мировой войны, мы должны быть более сплочёнными, чем когда-либо», — подчеркнул Бжезинский. По его словам, угроза на восточном фланге альянса — это проблема не только Польши или США, но и всего НАТО, включая Германию.





«Для меня самая важная задача подразумевает под собой дальнейшее укрепление американского военного присутствия в Польше. Россия видит, что мы здесь на постоянной основе, и она понимает, насколько это важно. Пять лет назад я бы не поверил, что такое возможно», — подчеркнул американский посол. По его словам, украинский конфликт изменил всё, но также большое значение имело участие поляков в поддержке Украины.

В беседе Бжезинский признал, что США и НАТО постоянно анализируют угрозу безопасности Европы и на настоящий момент у них нет планов по расширению программы Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала за пределы уже участвующих в ней стран альянса.

На вопрос, окажется ли американская демократия под угрозой в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, посол ответил следующее: «Я служу президенту Байдену и горжусь тем, что он в состоянии так умело руководить коалицией, поддерживающей Украину. Это всё, что я могу сказать».