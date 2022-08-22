Американский политолог: США пытаются затянуть украинский конфликт с целью дестабилизации региона

Соединённые Штаты пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы дестабилизировать регион и подорвать экономику своих «союзников», таких как Германия, заявил в интервью Press TV американский политолог Дэн Ковалик. По его словам, у США нет друзей, есть только интересы, причём главный интерес Вашингтона состоит в том, чтобы «быть единственной сверхдержавой».
США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы дестабилизировать регион, заявил американский политолог Дэн Ковалик в интервью Press TV, комментируя недавнее выступление Владимира Путина на эту тему.
«Конечно, США пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы дестабилизировать регион», — отметил он.
При этом, как пояснил Ковалик, США восемь лет провоцировали этот конфликт, чтобы втянуть Москву в вооружённое противостояние, которое бы «подорвало и потенциально уничтожило Россию»
«Именно это Збигнев Бжезинский делал в Афганистане в 1970-х и 80-х годах, втягивая СССР в разрушительный конфликт в Афганистане. И эта стратегия работала довольно хорошо. Но теперь мы видим, что США нацелены на дальнейшую дестабилизацию, желая также подорвать экономику своих «союзников», таких как Германия. Видите ли, у США нет друзей; у них есть только интересы», — добавил политолог.
По его словам, главный интерес Вашингтона состоит в том, чтобы «быть единственной сверхдержавой».
«Таким образом, даже его собственные союзники должны быть приведены к повиновению, чтобы не позволить им бросить вызов такому положению дел. И на деле не кто иной, как Генри Киссинджер предупреждал об этом, заявляя: «Быть врагом США опасно, а быть другом — фатально». И очень плохо, что такие страны, как Германия и Украина, которых США сейчас приносят в жертву ради подрыва России, так и не поняли этого», — подчёркнул Ковалик.
Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России. В связи с этим на «Кинопоиске» пропал доступ к некоторым сериалам компании. Об этом сообщило РБК.
Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*, оштрафованного судом первой инстанции на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией в случае проведения мариупольского трибунала над украинскими военными не повлияет на планы его проведения.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, сколько времени может занять процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой для отказа от переговоров с Россией.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой, после которой Киев не пойдёт на переговоры с Москвой.
Полковник Народной милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили бывшее здание Службы безопасности Украины в освобождённом от украинских войск Лисичанске (ЛНР).
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского. Об этом он сказал во время поездки в Монреаль, сообщило агентство DPA.
За 20 лет существования Арктического совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в Арктике, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, может ли вмешательство известных людей способствовать освобождению осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, почему приезд пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана не поможет баскетболистке Бриттни Грайнер, осуждённой 4 августа на девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова отменить НДС на школьные товары в период с середины августа до окончания первой недели сентября.