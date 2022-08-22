Американский политолог: США пытаются затянуть украинский конфликт с целью дестабилизации региона

12:00 В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли большой триколор Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага.

11:50 Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций МИД Новой Зеландии объявил о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

11:40 Би-би-си сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России. В связи с этим на «Кинопоиске» пропал доступ к некоторым сериалам компании. Об этом сообщило РБК.

11:36 Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

11:36 Daily Mail: поединок между Фьюри и Усиком может пройти 17 декабря Бой между непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри и чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории украинцем Александром Усиком может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии.

11:31 ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом Бомбу в автомобиле Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, дочь политолога и философа Александра Дугина, привели в действие дистанционно.

11:29 Кордоба высказался о своём возможном уходе из «Краснодара» Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном уходе из клуба.

11:25 Верховный суд Татарстана признал законным штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*, оштрафованного судом первой инстанции на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.

11:24 Цорн: Гильерме недоволен игровым временем, но он не против решения ставить Худякова Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как вратарь Маринато Гильерме реагирует на нехватку игрового времени.

11:22 Пушилин: заявления Зеленского не повлияют на планы о трибунале над украинскими военными Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией в случае проведения мариупольского трибунала над украинскими военными не повлияет на планы его проведения.

11:17 Сенатор Ковитиди: для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы.

11:09 Цены на газ в Европе превысили $2900 за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $2,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.

11:06 Медведев допустил возможность роста цен на газ в ЕС до $4000 к концу года Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность роста цен на газ в Евросоюзе до $4 тыс. к концу года из-за действий политиков ЕС.

11:05 Адвокат: Грайнер надо будет просить о помиловании у Путина Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, сколько времени может занять процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

11:01 За сутки в России госпитализированы 1704 человека с коронавирусом В России в течение суток госпитализированы 1704 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1853 пациента с COVID-19.

11:01 В России за сутки выявили 33 061 случай COVID-19 В России за сутки выявлен 33 061 случай инфицирования COVID-19, днём ранее — 39 669.

11:00 Адвокат рассказала, как будет проходить процедура обмена Грайнер в США Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, как будет проходить процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

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10:58 Снятый с поста посла Украины в ФРГ Мельник дал совет своему преемнику Снятый с должности украинский посол в ФРГ Андрей Мельник дал совет своему преемнику.

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10:50 Сёмин считает, что Миранчук восстановится после травмы и вернётся на свой уровень Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сможет выйти на свой уровень после травмы.

10:46 Депутат Чепа прокомментировал слова Зеленского о «последней черте» в переговорах с Россией Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой, после которой Киев не пойдёт на переговоры с Москвой.

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10:24 Сёмин: Кварацхелия хорошо себя проявляет и сейчас становится звездой «Наполи» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

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10:13 Глава МИД Финляндии Хаависто допустил, что конфликт на Украине может затянуться на годы Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что конфликт на Украине может длиться годами.

10:10 Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского. Об этом он сказал во время поездки в Монреаль, сообщило агентство DPA.

10:08 Обозреватель The Hill Фрэнси назвал возмутительными претензии России на Арктику За 20 лет существования Арктического совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в Арктике, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

09:59 Россияне заняли первые три места в рейтинге лучших крайних нападающих НХЛ Российские хоккеисты заняли первые три места в рейтинге лучших крайних форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:57 ФСБ задержала в России смертника ИГ, планировавшего теракт в Индии ФСБ задержала в России смертника «Исламского государства»*, планировавшего теракт против «одного из представителей правящих кругов Индии».

09:56 «Ъ»: магазины Crocs возобновят работу в России с новым оператором Корпоративные магазины бренда обуви Crocs в России, которые приостановили работу в марте на фоне спецоперации на Украине, возобновляют работу под управлением нового оператора — ООО «Клэр».

09:51 В Италии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Антони «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с нападающим нидерландского «Аякса» Антони.

09:38 Синоптик Синенков рассказал о причинах природных пожаров в России Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с RT рассказал о причинах, влияющих на возникновение и распространение природных пожаров в России.

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09:20 «Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с днём рождения Турецкий клуб «Адана Демирспорт» поздравил нападающего команды Артёма Дзюбу с днём рождения.

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08:58 Политолог Орлов назвал актуальным предложение временно отменить НДС на школьные товары Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова отменить НДС на школьные товары в период с середины августа до окончания первой недели сентября.