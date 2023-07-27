Do Rzeczy: украинцев приучили к мысли, что Варшава — слуга Киева

Отказ польских властей последовать указаниям ЕС и открыть границы для украинского зерна вызвал недоумение у Украины, которая уже привыкла видеть в Польше своего слугу. Главный редактор Do Rzeczy Павел Лисицкий объясняет такое положение дел тем, что перед лицом конфликта Варшава не только перестала защищать свои интересы, но и вдобавок делала всё возможное, лишь бы угодить Киеву, который вовсе не сражается за Европу и Польшу, как многие привыкли полагать.

Украинское зерно продолжает быть проблемой для польского сельского хозяйства. Пока что эмбарго ЕС на зерновые действует лишь до 15 сентября, пишет Do Rzeczy. Издание обращает внимание на то, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил, что в случае, если срок действия эмбарго не будет продлён, Польша не станет открывать свой рынок для украинского зерна. «По видению ЕС, мы с 15 сентября должны снова открыть границы. Мы этого делать не будем. Мы готовы работать над общим решением. Европейская комиссия должна принять точку зрения польского фермера», — заявил Моравецкий после недавней встречи с министрами сельского хозяйства Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

Это заявление крайне не понравилось украинской стороне, которая подвергла критике польское правительство. «Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Одновременно он призвал поляков оказать помощь Украине и тем самым завести Россию в тупик. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что блокада сухопутных путей экспорта сельхозпродукции с Украины недопустима.

Главный редактор Do Rzeczy Павел Лисицкий уверен, что такая реакция Киева объясняется тем, что за последние несколько месяцев украинцы привыкли к тому, что Польша превратилась в слугу Украины. «В связи с этим она не только не защищает свои интересы, но и вдобавок делает всё возможное, лишь бы угодить Украине», — объяснил журналист. По его словам, польские политики стали руководствоваться двумя принципами. «Во-первых, любое нарушение суверенитета Украины приравнивается к нарушению суверенитета Польши. Во-вторых, любая попытка вступить в конфликт с Украиной послужит пищей для России, потому что Украина сражается за Польшу и Европу, следовательно, нет смысла защищать наши интересы. И сейчас вдруг всё изменилось», — подчеркнул он.

«Украина сражается не за какую-то Европу, а за себя. Америка воевала за Европу во время Второй мировой войны, ведь они могли победить японцев и на этом остановиться, но они прибыли, устроили Нормандию и так далее. Украина же подверглась атаке и сражается за свою независимость», — объяснил, в свою очередь, журналист Войцех Цейровский.

Лисицкий согласен с мнением коллеги, но, по его оценкам, такое заявление вызывает среди поляков ненависть и они сразу же клеймят автора агентом вражеских сил. «То, что Украина воюет не за Европу и Польшу, должно быть для всех очевидно, но уже больше года мы находимся под атакой именно такой пропаганды», — констатировал Лисицкий.