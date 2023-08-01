Попытки изменить ситуацию на поле боя в свою пользу оборачиваются для ВСУ огромными потерями, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, российские вооружённые силы, занявшие устойчивую оборонительную позицию, успешно и методично уничтожают украинскую бронетехнику и артиллерийские расчёты, которые испытывают снарядный голод.

Ларри, мы знаем, что сегодня боевые действия набирают обороты. Известно ли нам, что именно происходит? Дошли ли украинцы до российских оборонительных рубежей?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ: Нет. Они всё ещё находятся за пределами первой линии обороны. Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, которые требует, чтобы они что-нибудь предприняли и сделали это быстро. И поэтому они действуют всё более отчаянно, бросая свои войска, танки и другую бронетехнику на хорошо укреплённую российскую линию обороны. В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь.

Больше количество видеоролики в Telegram-каналах, на которых можно увидеть, как колонны бронетехники просто взрываются одна за другой. А внутри них находятся украинские солдаты. Следовательно, потери растут.

А проблема Украины заключается в том, что у неё нет достаточно больших сил, сосредоточенных в одном районе, поддерживаемых артиллерией и боевой авиацией, чтобы нанести серьёзный удар по российской оборонительной линии. Так что будет сохраняться даже не патовая ситуация, а, возможно, бойня или продолжающееся истощение украинской армии.

Как известно, артиллерия — царица полей.

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Да.

Чем больше у вас артиллерии, тем значительнее ваше преимущество. И как вы думаете, достаточно ли у украинцев артиллерии, чтобы продолжать этот бой?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Нет. У них достаточно (артиллерии. — ИноТВ), чтобы убивать мирных жителей, но недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Снаряды и сами установки у них на исходе. Атаки российских беспилотников происходят постоянно. Они выслеживают (артиллерийские расчёты. — ИноТВ) и взрывают их.

Именно поэтому Джо Байден был вынужден передать кассетные боеприпасы Украине. Просто потому, что на американских складах уже не было достаточного количества обычных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Дата публикации 29 июля 2023 года.