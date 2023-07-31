Daily Express: Великобритания готовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска «скоро» войдут в Крым. Как пишет Daily Express, операция по «захвату» полуострова будет включать удары с воздуха, с суши и с моря, а украинский спецназ применит специальные технологии, чтобы сорвать снабжение и парализовать российские войска.
Как отмечает издание, обучение украинских спецназовцев проводится в британском военном лагере в Оукхэмптоне, графство Девон, в который не допускаются другие воинские части и представители общественности.
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