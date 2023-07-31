Daily Express: Великобритания готовит украинских спецназовцев для захвата Крыма

Великобритания готовит украинских спецназовцев для «захвата» Крыма. Как передаёт Daily Express, обучение проходит под руководством британских морских пехотинцев из подразделения 42 Commando. Программа подготовки включает в себя отработку классических дальних переходов, а также атак ротных групп спецназа с применением боевых патронов в ночное время.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска «скоро» войдут в Крым. Как пишет Daily Express, операция по «захвату» полуострова будет включать удары с воздуха, с суши и с моря, а украинский спецназ применит специальные технологии, чтобы сорвать снабжение и парализовать российские войска.

Как отмечает издание, обучение украинских спецназовцев проводится в британском военном лагере в Оукхэмптоне, графство Девон, в который не допускаются другие воинские части и представители общественности.

Обучение проходит под руководством британских морских пехотинцев из подразделения 42 Commando. Программа подготовки включает в себя отработку классических дальних переходов, а также атак ротных групп спецназа с применением боевых патронов в ночное время.

Высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использовании гибкой натовской тактики, чтобы помочь украинским войскам «сформировать пространство боя», прежде чем нанести удар в самое сердце врага.

«Операция будет представлять собой множество атак по российским силам», — отметил источник.

«Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать оборудование, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности», — добавил он.

Эксперт по России Кейр Джайлз, автор книги «Война России против всех», отметил, что захват Крыма является частью заявленной президентом Владимиром Зеленским цели по вытеснению русских.

«Крайне маловероятно, что украинцам удастся достичь этого посредством молниеносного удара, если только российские войска не будут полностью разгромлены. Но, если атаки на Керченский мост продолжатся и если они нарушат железнодорожное сообщение и это по времени совпадёт с наступлением украинских сил, которое будет угрожать другим путям снабжения, в конечном счёте это скажется на прочности позиций России в Крыму», — считает Кейр Джайлз.