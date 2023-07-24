Daily Mail: глава MI5 предостерёг британских студентов от махинаций враждебных стран

Начальник контрразведки Великобритании Кен Маккалум во время лекции в университете Глазго предупредил студентов о том, что на фоне глобальной научной гонки враждебные иностранные государства могут использовать их для кражи результатов исследований, сообщает The Daily Mail. Глава MI5 призвал молодых учёных проявлять бдительность, чтобы не стать жертвами «шпионажа и манипуляций», а также избегать привлекательных приглашений на конференции, предложени1 о сотрудничестве и «грантов на определённых условиях»

Глава службы контрразведки Великобритании Кен Маккалум предупредил британских студентов, что они — «притягательные цели для шпионажа и махинаций» со стороны враждебных иностранных государств, пишет The Daily Mail. Генеральный директор MI5 призвал учащихся быть настороже, чтобы не сообщать секретную информацию Китаю, России и Ирану: по его словам, противники Соединённого Королевства «с удручающей регулярностью» крадут результаты научной работы.

«Враждебные настроенные люди, работающие на другие государства, поставили себе задачу использовать ваш тяжёлый труд ради своей выгоды», — заявил Маккалум на ежегодной лекции в университете Глазго. «Мы видим, как это происходит с удручающей регулярностью, — признал глава контрразведки. — Именно потому, что наши прекрасные университеты настолько прекрасны и по праву ценят открытость, они становятся притягательными целями для шпионажа и махинаций».

В своём выступлении Кен Маккалум сравнил глобальную гонку в научном мире с холодной войной и призвал студентов, которые в рамках своей подготовки изучают новые технологии, быть осторожнее. «Если ваша область исследования имеет отношение к новым материалам, квантовым компьютерам, ИИ, биотехнике и схожим сферам, ваша работа будет представлять интерес для людей, нанятых странами, которые не разделяют наши ценности», — предупредил глава MI5.

Начальник британской контрразведки также дал студентам рекомендации, как не стать жертвами манипуляций. Он посоветовал им избегать привлекательных приглашений на конференции, предложений о сотрудничестве и «грантов на определённых условиях». «Это не гипотетические предположения», — подчеркнул Маккалум: его сотрудники «каждую неделю» расследуют похожие инциденты, которые «случились в таких же университетах, как в Глазго». «Хотим мы этого или нет, университеты участвуют в глобальном соревновании, о котором я говорил, и должны осознанно выбрать роль, которую собираются в нём сыграть», — цитирует The Daily Mail слова главы MI5.