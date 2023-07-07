ABC News: в Пентагоне усилят надзор за секретными документами во избежание утечек

Представители Пентагона заявили о намерении ужесточить контроль над доступом сотрудников к секретной информации, сообщает ABC News. Как поясняет телеканал, изменение политики происходит на фоне скандала с недавней утечкой документов из ведомства и по итогам масштабной проверки внутри учреждения.

Пентагон заявил, что внесёт серьёзные изменения и ужесточит контроль над засекреченной информацией. Это заявление прозвучало на фоне проверки в масштабах всего ведомства после того, как Джек Тейшейра, двадцатиоднолетний сотрудник Военно-воздушных сил Национальной гвардии США, как утверждается, опубликовал секретные документы в чате Discord. Его обвинили в злоупотреблении своим допуском к секретным материалам. Утверждается, что он обнародовал информацию о том, какую военную технику США готовы были передать Украине, как её планировалось доставлять и использовать.

В прошлом месяце большая коллегия присяжных предъявила Тейшейре обвинения. Он не признал себя виновным ни по одному из шести случаев преднамеренного хранения и передачи информации, касающейся национальной безопасности. По каждому обвинению ему грозит до десяти лет заключения.

Со мной в студии старший корреспондент ABC News в Пентагоне Луи Маритинес с подробностями. Луи, в докладе говорится, что в этом деле была допущена не одна оплошность, а много. Разъясните нам.

ЛУИ МАРТИНЕС, старший корреспондент ABC News в Пентагоне: Всё верно, Алексис. Пентагон провёл полуторамесячную проверку, чтобы понять существуют ли системные проблемы в разведывательном аппарате Пентагона. выяснилось, что критическая точка была не одна, их было много, как вы уже сказали. По сути, представители ведомства говорят, что, поскольку доступ к информации в разведывательном сообществе распространился по всему ведомству, можно заметить какие-то мелочи, найти пересечения в существующей политике, увидеть ситуации, в которых, возможно, некоторые сотрудники службы безопасности не очень представляют себе, перед кем они должны отчитываться.

Теперь же мы увидим внедрение более жёсткого контроля над охраняемыми зонами, где хранятся документы, где доступ к ним получил Джек Тейшейра, поскольку он был специалистом по компьютерам, но у него не было доступа к информации по служебной необходимости. Теперь к такому доступу будут применяться более жёсткие ограничения. Кроме того, в охраняемых помещениях будут установлены средства обнаружения, чтобы гарантировать, что никто не пронесёт в помещение электронное устройство, способное делать фотографии или передавать содержимое этих документов.

Итак, поступает много новой информации о том, как именно Пентагон собирается это делать. Представители ведомства также говорят, что не удивлены появлению этих недоработок и пробелов со временем, поскольку доступ к информации распространился по всему ведомству. При этом представители Пентагона подчёркивают, что не ограничивают доступ, а просто хотят убедиться, что люди, имеющие доступ к информации по служебной необходимости, действительно имеют эту служебную необходимость, и именно они просматривают секретные документы.

Дата выхода в эфир: 6 июля 2023 года.